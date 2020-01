Lo más destacado de los Golden Globes 2020

La ceremonia de entrega de Globos de Oro arrancó este domingo para abrir la temporada de premios en Hollywood, a la que Netflix llega con gran expectativa.

El afilado comediante británico Ricky Gervais abrió la gala, organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), y visto como un primer termómetro para el Óscar.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de Elton John quien al subir al escenario para presentar “Rocketman”, su cinta biográfica fue ovacionado de pie por el público.

La película se llevó reconocimiento como mejor canción con “I’m Gonna Love Me Again”.

