Todo lo que debe saber sobre la película The Irishman, de Martin Scorsese

The Irishman narra la historia del sicario Frank Sheeran, vinculado con la mafia en las décadas de 1960 y 1970. Es protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci. (Foto Prensa Libre: Netflix).

El 27 de noviembre llega a Netflix la película The Irishman (El irlandés), del ítalo-estadounidense Martin Scorsese, considerada ya por muchos como un filme destinado a formar parte del panteón de los clásicos del cine.

Podría interesarle Guatemalteca firma contrato para serie de Netflix Ingrid Reyes 15 de marzo de 2019 a las 06:00h

La cinta se proyectó por primera vez en el New York Film Festival a finales de septiembre y desde ese momento la crítica quedó cautivada por la trama y las actuaciones de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, a tal punto que algunos se han atrevido a compararla con Goodfellas (1990), también de Scorsese.

The Irishman es una épica criminal basada en hechos reales y que tomó varios años en concretarse, algo que también ha contribuido a agrandar la expectativa que se tiene por su llegada a la pantalla.

El filme se basa en el libro I Heard You Paint Houses (Escuché que pintas casas) del 2004, sobre la vida de Frank El irlandés Sheeran, un sicario de la mafia que confesó sus crímenes.

La expectativa se incrementó cuando se publicó el primer tráiler a mediados de año, tan esperado por los seguidores de Scorsese y las películas de crimen. Eso aunado a que, en lugar de las salas de cine, será una plataforma de streaming la que acogerá la llegada mundial de la película.

Sobre la cinta se ha escrito y hablado mucho, e incluso esta no ha podido desligarse de la polémica. Por eso, nosotros aquí le respondemos todo lo que probablemente usted y sus conocidos se están preguntando acerca del filme a medida que se acerca el gran día: miércoles 27.

¿De qué trata The Irishman?

El filme se basa en la vida de Frank Sheeran (1920-2003), interpretado por De Niro, un asesino a sueldo que aseguraba haber matado al polémico líder sindicalista de camioneros Jimmy Hoffa (Pacino), quien desapareció a mediados de los setenta.

El guion toma como referencia el libro I Heard You Paint Houses, que cuenta la versión de Sheeran; sin embargo, lo que realmente sucedió con el desaparecido sindicalista sigue siendo uno de los más grandes misterios del crimen en Estados Unidos.

The Irishman supone el regreso de Scorsese al género que tanta fama le ha dado, el de los gángsters y las mafias en EE. UU. Eso ha influido, en parte, a que muchos la asocien con Goodfellas o The Departed (Los infiltrados). De hecho, The Departed (2006) era su última película del género hasta ahora.

Las similitudes con Goodfellas también se dan porque el cineasta estadounidense volvió a colaborar con De Niro y Pesci, con quienes trabajó en esa película y en Raging Bull (1980) y Casino (1995). Para Pacino, se trata de su primera película bajo las órdenes del realizador de Taxi Driver (1976).

De acuerdo con una publicación de Los Ángeles Times acerca de la temática, la cinta es “una meditación de la amistad, la devoción y décadas de fechorías que llevan no tanto a la salvación, sino más bien a una aceptación plana de lo que uno ha hecho”.

Netflix explica así la sinopsis: “El sicario Frank Sheeran rememora los secretos que ocultó como integrante leal de la familia de criminales Bufalino en esta aclamada película de Martin Scorsese”.

Para la película, Scorsese y el elenco se rigieron por el libreto de Steven Zaillian, ganador de Óscar a mejor guion adaptado por La lista de Schindler.

También forman parte del elenco Anna Paquin, Sebastián Maniscalco, Ray Romano, Harvey Keitel y Jesse Plemons, entre otros.

¿Cuál es la historia real tras la trama?

Frank Sheeran fue un estadounidense de ascendencia irlandesa, quien se convirtió en asesino a sueldo y se asoció con la familia criminal Bufalino, activa en el norte de Pensilvania, EE. UU.

Por su parte, Jimmy Hoffa, estadounidense también, llegó a ser el líder de los Teamsters o Fraternidad Internacional de Camioneros, un sindicato con mucho poder en EE. UU. Sin embargo, a él se le vinculó también con el crimen organizado, y desapareció en 1975. El misterio aún no se ha resuelto.

Durante su vida, Hoffa fue condenado por fraude y por intentar sobornar a un jurado. En 1967 fue condenado a 13 años de prisión pero a principios de los 70 logró un indulto tras llegar a un acuerdo con el presidente Richard Nixon, por lo que fue liberado.

Años después intentó ponerse al mando nuevamente del grupo sindical, y planificó un almuerzo en julio de 1975 con un excompañero y un mafioso, según detalla BBC Mundo. Ese 30 de julio fue el día que lo vieron por última vez.

Fren Sheeran, conocido como El irlandés, quien había sido amigo de Hoffa y había trabajado para él, le reveló al abogado Charles Brandt que él era el asesino del exlíder sindical. A raíz de esa confesión, en 2004, Brandt publicó el libro I Heard You Paint Houses.

Sin embargo, ha habido investigaciones que desestiman lo que se indica en el libro, por lo que, a partir de ahí, lo que Scorsese llevó al cine es simplemente la versión de Sheeran, El Irlandés, y no lo que realmente pudo haber pasado.

Jack L. Goldsmith, profesor de leyes en Harvard, quien ha investigado durante años la desaparición de Hoffman, dijo a Vanity Fair que, tras analizar archivos, entrevistas y transcripciones del FBI, “no hay absolutamente ninguna base en lo que dice Sheeran, y sí hay muchas razones para pensar que es absurdo”.

¿Por qué tardó tanto en rodarse?

No es que el rodaje haya sido lento, ya que se filmó entre septiembre de 2017 y marzo de 2018. Lo que tomó más de una década fue concretar el proyecto.

La idea de llevar a la pantalla la historia comenzó alrededor de 2004, cuando De Niro, quien había leído la novela, le habló con mucha emotividad a Scorsese sobre su protagonista, y entonces el director quedó entusiasmado con la idea de dirigir una adaptación de la novela y ponerse al mando de De Niro, Pacino y Pesci.

El desarrollo comenzó en 2007 y aparentemente todo iba a ser tan fácil como conseguir financiamiento, buscar al equipo de actores y técnicos, y comenzar a rodar. Pero no fue así. En medio del proyecto se inmiscuyeron la incompatibilidad de calendarios y otros rodajes de Scorsese: Hugo (2011), The Wolf of Wall Street (2013) y Silence (2016).

En 2014 se volvieron a escuchar noticias de The Irishman, cuando Pacino confirmó que finalmente Scorsese enfocaría todas sus energías en ese proyecto. Dos años después se informó que Zaillian sería el guionista.

Otra de las razones por las que el filme tardó tanto en ponerse en marcha fue que De Niro y otros actores tenían que “rejuvenecerse” en varias escenas de la película, ya que se muestran etapas de la juventud de los protagonistas. Sin embargo, llevar a cabo esto a través de efectos realizados por computadora era algo muy costoso, por lo que ningún estudio estaba dispuesto a arriesgar.

Finalmente, Netflix fue la compañía que financió el proyecto, que se estima que costó unos US$200 millones, según el periódico Irish Central.

¿Qué dice exactamente la crítica?, ¿es todo bueno?

La mayoría de los críticos se deshacen en elogios hacia The Irishman. Citan, en general, que se trata de una producción brillante, con actores legendarios que presentan también una actuación a la altura de Goodfellas o cualquier otra cinta icónica de Scorsese.

Por ejemplo, Variety calificó la historia como “un golpe de gracia frío y apasionante: una épica sobre mafias majestuosa, con hielo en sus venas”, y sobre Pacino dijo que es “su película más extraordinaria”.

La revista Rolling Stone reseñó que en The Irishman “De Niro, Pacino y Pesci alcanzan el pico de su carrera en el drama criminal masivo y magistral sobre memoria, asesinato y la familia”. Y el diario Boston Globe la llamó “una obra maestra de Martin Scorsese”.

Sin embargo, hay una parte negativa de de la crítica que suele centrarse en el uso de los efectos visuales para rejuvenecer a los actores. Debido a que la cinta narra el paso del sicario Sheeran (De Niro) a través de las décadas, para mostrar al actor de 76 años más joven Scorsese no quiso recurrir al maquillaje, sino a las computadoras.

Durante gran parte de las más de 3 horas que dura la película se muestra a De Niro con aspecto de treintañero, e incluso dicen que para probar el software de rejuvenecimiento recrearon una escena de Goodfellas. Eso bastó para que Scorsese le diera el visto bueno al “maquillaje virtual”.

Lo que a algunos críticos señalan es que ese proceso digital no funciona al cien por ciento, por lo que se puede percibir que eso fue hecho en computadora.

También suelen criticar que otro de los puntos débiles de la película es su larga duración de 209 minutos.

¿Qué dice Martin Scorsese sobre su propia película?

Como anticipación al estreno de The Irishman en Netflix, Scorsese ha dado varias entrevistas en las que ha brindado detalles del filme.

El aclamado director dijo a Esquire que hace nueve años él y el elenco decidieron llevar a cabo el proyecto porque ya tenían más de 60 años y “nos dimos cuenta de que teníamos que hacer una película más”. No querían dejar pasar más el tiempo.

Acerca de su decisión de firmar con Netflix en lugar de los estudios de siempre, Scorsese dijo en el Festival de Cine de Londres que eso les permitió “hacer la película que queríamos, sin interferencias”, como por ejemplo, hacer que durara más de 3 horas.

En una entrevista con el medio español RTVE, el realizador dijo que The Irishman puede verse “como una película de la mafia, pero también trata del gobierno, los sindicatos, las instituciones sociales… Habla de cómo funciona el poder”.

Agregó que gran parte de lo que ayudo a llevar a cabo la cinta fue que se conoce con De Niro desde que eran adolescentes y eso hace que tenga mucha confianza en el actor.

Contenido relacionado:

>7 grandes películas de Bollywood que pueden verse en Netflix

>Jennifer Aniston y Martin Scorsese critican las películas de Marvel

>Robert De Niro luce rejuvenecido en el tráiler de The Irishman