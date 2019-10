Jennifer Aniston, al igual que Martin Scorsese, critica las películas de Marvel

La actriz estadounidense Jennifer Aniston apoyó al director estadounidense-italiano Martin Scorsese y se sumó a las críticas contra las películas de Marvel, ya que, según ellos, hay un exceso en el uso de efectos especiales.

El legendario cineasta, responsable de cintas como El lobo de Wall Street, The Departed, El aviador, Pandillas de Nueva York, La última tentación de Cristo y Taxi Driver, dijo que esas producciones (de superhéroes) no alcanzaban el estatus de cine, pues su único objetivo era entretener, como lo hacen los parques de diversiones.

“No las he visto. Lo he intentado, pero eso no es cine de verdad. Honestamente, lo que más se le acerca, por muy bien hechas que estén, con actores que están dando lo mejor de sí bajo ciertas circunstancias, son a parques de diversiones. No es el cine de seres humanos tratando de conectarse emocionalmente, con experiencias psicológicas, con otros seres humanos”, dijo Scorsese recientemente a Empire Magazine.

A raíz de estas declaraciones, los actores Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr., que participaron en las cintas de la saga Marvel, respondieron a las críticas. Incluso, lamentaron que Scorsese no valorara la diversidad artística que ofrece el cine.

“Martin Scorsese es uno de mis cinco cineastas vivos favoritos. Me indigné cuando la gente criticó La última tentación de Cristo sin haber visto la película. Me entristece que ahora esté juzgando mis películas de la misma manera”, escribió en su cuenta de Twitter James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia.

