Premios Óscar 2020: todos los nominados a los galardones de la Academia de Hollywood

La 92 edición de los Premios Óscar se realizará el 9 de febrero de 2020. (Foto Prensa Libre: AFP)

Joker lideró las nominaciones a los Óscar con once candidaturas seguida de The Irishman, 1917 y Once Upon a Time… in Hollywood, que tienen diez menciones por cabeza.

La gala de la 92 edición de los Óscar se llevará a cabo el 9 de febrero en Los Ángeles, California.

Lista de nominados

Mejor actor de reparto

Tom Hanks, Un buen día en el vecindario

Anthony Hopkins, Los dos papas

Al Pacino, El irlandés

Joe Pesci, El irlandés

Brad Pitt, Había una vez en Hollywood

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, El caso de Richard Jewell

Laura Dern, El matrimonio

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Mujercitas

Margot Robbie, El escándalo

Mejor película internacional

Dolor y gloria (España)

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Los miserables (Francia)

Parásitos (Corea del Sur)

Mejor película animada

Klaus

How To Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4

Mejor director

Martin Scorsese, El irlandés

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood

Bong Joon Ho, Parásitos

Mejor actriz

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan, Mujercitas

Charlize Theron, El escándalo

Rene Zellweger, Judy

Mejor actor

Antonio Banderas, Dolor y gloria

Leonardo DiCaprio, Había una vez en Hollywood

Adam Driver, Historia de un matrimonio

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Los dos papas

Mejor película

Once Upon a Time… in Hollywood

The Irishman

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Parasite

Contenido relacionado:

> A marriage story: la película de Netflix que también quiere un Óscar

> Jennifer López en ‘Hustlers’: la historia real de unas strippers por la que la actriz “podría llevarse un Óscar”

> ¿Por qué Billy Porter usó un vestido en los Óscar 2019?