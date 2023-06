Glenda Jackson: Muere la reconocida actriz y política británica ganadora de dos premios Óscar

La actriz, durante su carrera artística, ganó dos premios Óscar, además se consagró a la política como miembro del Partido Laborista e incluso inspiró a Julio Cortázar. Sin embargo, su legado llegó a su fin, pues falleció este jueves 15 de junio a los 87 años.

“Glenda Jackson, actriz y política, dos veces ganadora de un Óscar, murió en paz en su casa en Blackheath, en Londres, acompañada de su familia tras una breve enfermedad”, informó su representante Lionel Larner a la agencia de noticias PA.

La actriz nació el 9 de mayo de 1939 en Birkenhead, un pequeño puerto situado frente a Liverpool y siempre mantuvo un acento de los arrabales que mezcló con su determinación para el éxito.

Su padre fue un albañil y su madre una empleada de limpieza. Ella inició a trabajar en una farmacia y paralelamente realizaba un curso de actuación para aficionados. Sin embargo, Glenda no contó con el apoyo de su familia para incursionar en el mundo artístico, pero con sus esfuerzos logró entrar en la Real Academia de Arte Dramático de Londres.

Luego de su formación en la academia, partió de gira, y así comenzó su carrera en la actuación. Posteriormente, Glenda logró entrar en la prestigiosa Royal Shakespeare Company en 1964 y allí actuó bajo las órdenes del director Peter Brook.

En paralelo comenzó una carrera en televisión y en el cine que la llevó a ganar dos Oscar.

Una de las interpretaciones más recordadas por los seguidores de Glenda fue la de la reina Isabel I, en la exitosa serie de la cadena BBC Elizabeth R de 1971, por la cual fue galardonada con un premio Emmy. Ese mismo año, volvió a interpretar a la monarca en la película Mary, Queen of Scots (María Estuardo, reina de Escocia).

Jackson fue premiada en Hollywood por sus interpretaciones en Women in Love (Mujeres enamoradas) en 1970 y A touch of Class (Un toque de distinción) en 1973.

Después de 35 años, se alejó del mundo de la interpretación y entró en la política a sus 55 años. Entre los cargos que desempeñó, resalta el de diputada en representación de un distrito de los suburbios de Londres ante el Parlamento del Reino Unido. Puesto que ocupó por el Partido Laborista en 1992.

Su carrera política la consagró a los “pobres, los desempleados y los enfermos”.

Al dejar el Parlamento, su carrera política continuo desde las entidades estatales, por lo que entre 1997 y 1999 ejerció como ministra de Transportes del gobierno laborista de Tony Blair. En 2003, ella se convirtió en una de las voces críticas contra la invasión de Irak.

RIP Glenda Jackson

Here she spoke about the impact of Thatcherism in the 1980spic.twitter.com/kK1L8UswRG

— Tides of History (@labour_history) June 15, 2023