Grammy 2020: un homenaje a Kobe Bryant y la noche de Billie Eilish

Billie Eilish ha sido la artista revelación y se ha llevado los premios más importantes de la noche. (Foto Prensa Libre: Robyn Beck / AFP).

Los premios Grammy, están entre los galardones más importantes de la música. Se entrega en el Staples Center de Los Ángeles Los Ángeles (EE.UU.) en una gala que fue presentada por Alicia Keys.

Sin duda uno de los momentos más emotivos de este evento fue que miles de personas se congregan en el lugar para rendir tributo a Kobe Bryant, quien falleció este domingo 26 de enero, en un faltal accidente.

Por momentos todos quedaban en silencio, perplejos viendo el altar con velas, flores, una zapatilla y un balón, que seguía creciendo a lo largo de la noche. Algunos lloraban desconsolados, como si se tratara de un familiar.

La efervescente rapera Lizzo abrió la gala del Grammy este domingo con un número musical dedicado a la leyenda del básquetbol.

“¡Esta noche es por Kobe!”, gritó la cantante de 31 años, ganadora ya de dos gramófonos, antes de comenzar el popurrí de sus mejores canciones que abrió la ceremonia en el Staples Center de Los Ángeles, sede del equipo donde jugó Bryant, Los Angeles Lakers.

Alicia Keys, dio un mensaje para los asistentes. “aquí estamos juntos en la noche más importante de la música celebrando a los artistas que lo hacen mejor, pero para ser honesta con ustedes todos nos sentimos tristes en este momento porque Los Ángeles, Estados Unidos y todo el mundo perdió un héroe y estamos aquí con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant”, dijo la artista al referirse a la muerte del deportista.

La presentación de Camila Cabello con First man fue de las más emotivas. Su padre que se encontraba entre el público, lloró y la abrazó al terminar su actuación.

La noche también recibió la energía de Aerosmith, una presentación de Ariana Grande y a Billie Eilish. Sin dejar de mencionar que Lil Nas X fue acompañado por BTS en el escenario con la canciónOld Town Road. La canción se llevó un Grammy por mejor video musical.

Billie la gran revelación

La joven artista Billie Eilish fue reconocida con la mejor canción del año, con Bad Guy y no fue lo único que se llevó a casa, se convirtió en la gran sorpresa de la noche.

Eilish también se llevó el mejor álbum pop vocal por su aclamado trabajo When we all fall asleep, where do we go?, el reconocimiento como mejor nueva artista, mejor grabación y el álbum del año. La joven artista de 18 años, batió a las más veteranas Taylor Swift, Beyoncé y Ariana Grande así como al británico Ed Sheeran.

“¡¿Por qué?!”, fue lo primero que preguntó entre risas la cantante de 18 años al recibir el gramófono, que comparte con su hermano mayor, Finneas O’Connell, de 22 años.

La cantante de tendencia gótica fue una de las artistas más nominadas este año, y se convirtió en la persona más joven nominada en las cuatro categorías principales.

Dave Chappelle ganó el premio al mejor álbum de comedia por tercer año consecutivo en el 2020. Aunque no asistió a la ceremonia.

En la ceremonia también se destacó a Dan y Shay, quienes se llevaron la categoría mejor performance de country en dúo/grupo por Speechless.

La mejor Interpretación Pop Solista fue para Truth Hurts, de Lizzo.

Los premios de Sanz, Rosalía y más

Debido a la enorme cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy (84 premios en total), la Academia de la Grabación divide su jornada en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.

Los españoles Alejandro Sanz y Rosalía, así como el estadounidense Marc Anthony y la cubana Aymee Nuviola se llevaron este domingo los Grammy en las categorías latinas.

En la Premiere, Rosalía ganó con “El mal querer” como mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo.

“Quiero deciros que honestamente es un orgullo y placer. El flamenco para mí es una inspiración. Muchísimas gracias por defender y creer en mi proyecto y mi música”, dijo la joven intérprete que ya había arrasado en noviembre en los Grammy latinos, y que venció en esta categoría a Bad Bunny (“X100pre”), J Balvin (“Oasis”, con Bad Bunny), Flor de Toloache (“Indestructible”) e iLe (“Almadura”).

“Bendiciones a la música latina, al mundo entero”, dijo la española.

Sanz, que no asistió a la ceremonia, se impuso por su parte con “#Eldisco” en la categoría de mejor álbum de pop latino.

El álbum, su duodécimo trabajo de estudio, superó a los de Luis Fonsi (“Vida”), Maluma (“11:11”), Ricardo Montaner (“Montaner”) y Sebastián Yatra (“Fantasía”).

“Demasiado que decir y todo por demostrar. GRACIAS Estoy lleno de orgullo por #ELDISCO, por todos y cada uno de vosotros que cada día me empujáis a seguir y a luchar por lo que amo”, escribió el cantante en Twitter.

Así, en la gala previa se dieron a conocer premios como el de Michelle Obama, que se llevó el Grammy al mejor disco de “spoken word” por la versión en audio de su exitoso libro de memorias “Becoming”.

También hubo hueco para reconocer a longevas leyendas de la música como Gloria Gaynor, que obtuvo el Grammy al mejor álbum de góspel de raíces por “Testimony; o Willie Nelson, que se anotó el premio a la mejor actuación solista de country por “Ride Me Back Home”.

Otro galardón muy destacado fue el que recibió de manera póstuma Nipsey Hussle, que fue asesinado en 2019 a los 33 años en Los Ángeles (EE.UU.).

El desaparecido artista de hip-hop ganó el Grammy a la mejor actuación de rap por “Racks in the Middle”

Al margen de anécdotas y curiosidades, la gala previa de los Grammy dejó como principal triunfador a Gary Clark Jr., que consiguió tres galardones (mejor disco contemporáneo de blues, mejor canción de rock, y mejor actuación de rock, todos ellos por “This Land”).

Con dos gramófonos dorados bajo el brazo salieron grandes favoritos para esta 62 edición de los Grammy como Lizzo (mejor actuación de R&B tradicional por “Jerome” y mejor disco urbano contemporáneo con “Cuz I Love You”) y Lil Nas X (doblete con “Old Town Road” a mejor actuación de pop de dúo o grupo y mejor videoclip).

Vea aquí el listado de ganadores:

Mejor álbum del año: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish Mejor grabación del año: Bad Guy, Billie Eilish

Bad Guy, Billie Eilish Mejor artista revelación: Billie Eilish

Billie Eilish Mejor canción del año: Bad Guy, Billie Eilish

Bad Guy, Billie Eilish Mejor Ingenería en un Álbum, No-Clásico : When We All Fall Asleep, Wher Do We Go?, Finneas O’Connell

: When We All Fall Asleep, Wher Do We Go?, Finneas O’Connell Mejor Interpretación Pop Solista : Truth Hurts, Lizzo

: Truth Hurts, Lizzo Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo : Speechless, Dan + Shay

: Speechless, Dan + Shay Mejor Álbum Pop Latino: #ElDisco, Alejandro Sanz

#ElDisco, Alejandro Sanz Mejor Álbum de Comedia: Sticks and Stones, Dave Chapelle

Sticks and Stones, Dave Chapelle Mejor Álbum Rap: Igor, Tyler, The Creator

Igor, Tyler, The Creator Mejor Álbum de un Artista Latino Rock, Urbano o Alternativo : El Mal Querer, Rosalía

: El Mal Querer, Rosalía Mejor Canción Country: Bring My Flowers Now, Brandu Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker

Bring My Flowers Now, Brandu Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker Mejor Álbum Country: While I’m Livin, Tanya Tucker

While I’m Livin, Tanya Tucker Mejor Actuación Solista Country: Ride Me Back Home, Willie Nelson

Ride Me Back Home, Willie Nelson Mejor Canción Rap : A Lot, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage y Anthony White

: A Lot, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage y Anthony White Mejor Actuación Rap: Racks in the Middle, Nipsey Hussle Ft. Roddy Ricch & Hit-Boy

Racks in the Middle, Nipsey Hussle Ft. Roddy Ricch & Hit-Boy Mejor Grabación Dance : Got To Keep On, The Chemical Brothers

: Got To Keep On, The Chemical Brothers Mejor Álbum Vocal Jazz: 12 Little Spells, Esperanza Spalding

12 Little Spells, Esperanza Spalding Mejor Álbum Gospel: Long Live Love, Kirk Franklin

Long Live Love, Kirk Franklin Mejor Álbum Dance/Electrónica: No Geography, The Chemical Brothers

No Geography, The Chemical Brothers Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: Mettavolution, Rodrigo y Gabriela

Mettavolution, Rodrigo y Gabriela Mejor Álbum New Age: Wings, Peter Kater

Wings, Peter Kater Mejor Solo de Jazz Improvisado: Sozinho, Randy Brecker

Sozinho, Randy Brecker Mejor Álbum Instrumental de Jazz: Finding Gabriel, Brad Mehldau

Finding Gabriel, Brad Mehldau Mejor Álbum Jazz de Gran Ensamblaje: The Omni-American Book Club, Brian Lynch Big Band

The Omni-American Book Club, Brian Lynch Big Band Mejor Álbum Latino de Jazz: Antidote, Chick Corea & The Spanish Heart Band

Antidote, Chick Corea & The Spanish Heart Band Mejor Actuación/Canción Gospel: Love Theory, Kirk Franklin, Kirk Franklin

Love Theory, Kirk Franklin, Kirk Franklin Mejor Actuación/Canción Cristiana Contemporánea: God Only Knows, KING & COUNTRY & Dolly Parton, Josh Kerr, Jordan Reynolds, Joel Smallbone, Luke Smallbone y Tedd Tjornhom

God Only Knows, KING & COUNTRY & Dolly Parton, Josh Kerr, Jordan Reynolds, Joel Smallbone, Luke Smallbone y Tedd Tjornhom Mejor Álbum de Música Contemporánea Cristiana : Burn the Ships, KING & COUNTRY

: Burn the Ships, KING & COUNTRY Mejor Álbum Roots Gospel: Testimony, Gloria Gaynor

Testimony, Gloria Gaynor Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano) : De Ayer Para Siempre, Mariachi Los Camperos

: De Ayer Para Siempre, Mariachi Los Camperos Mejor Álbum Tropical Latino: Opus, Marc Anthony / A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola

Opus, Marc Anthony / A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola Mejor Álbum Bluegrass: Tall Fiddler, Michael Cleveland

Tall Fiddler, Michael Cleveland Mejor Álbum de Blues Tradicional: Tall, Dark & Handsome, Delbert McClinton & Self-Made Men

Tall, Dark & Handsome, Delbert McClinton & Self-Made Men Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: This Land, Gary Clarke Jr.

This Land, Gary Clarke Jr. Mejor Álbum Folk: Patty Griffin, Patty Griffin

Patty Griffin, Patty Griffin Mejor Álbum de Música Roots Regional: Good Time, Ranky Tanky

Good Time, Ranky Tanky Mejor Álbum Reggae: Rapture, Kofee

Rapture, Kofee Mejor Video Musical: Old Town Road (Official Movie), Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, Calmatic.

Old Town Road (Official Movie), Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, Calmatic. Mejor Film Musical: Homecoming, Beyoncé, Beyoncé Knowles-Carter y Ed Burke

Homecoming, Beyoncé, Beyoncé Knowles-Carter y Ed Burke Mejor Álbum de Música Intantil: Ageless Song for the Child Archetype, Son Samson

Ageless Song for the Child Archetype, Son Samson Mejor Compilación de Banda Sonora para un Medio Visual: A Star Is Born, Lady Gaga y Bradley Cooper

A Star Is Born, Lady Gaga y Bradley Cooper Mejor Banda Sonora para un Medio Visual: Chernobyl, Hildur Guonadóttir

Chernobyl, Hildur Guonadóttir Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: I’ll Never Love Again (Versión Film), de A Star Is Born

I’ll Never Love Again (Versión Film), de A Star Is Born Mejor Composición Instrumental: Star Wars Galaxy’s Edge Symphonic Suite, John Williams

Star Wars Galaxy’s Edge Symphonic Suite, John Williams Mejor Arreglo, Instrumental o A Capella: Moon River, Jacob Collier

Moon River, Jacob Collier Mejor Arreglo, Instrumentos y Vocales: All Night Long, Jacob Collier

All Night Long, Jacob Collier Mejor Empaque de Grabación : Chris Cornell, Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura / Joe Spix

: Chris Cornell, Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura / Joe Spix Mejor Caja o Empaque de una Edición Limitada Especial: Woodstock: Back to the Garden: The Definitive 50TH Anniversary Archive, Masaki Koike

Woodstock: Back to the Garden: The Definitive 50TH Anniversary Archive, Masaki Koike Mejor Álbum Notes : Stax ’68: A Memphis Story, Steve Greenberg

: Stax ’68: A Memphis Story, Steve Greenberg Mejor Álbum Histórico: Peter Seeger: The Smithsonian Folkways Collection, Jeff Place y Robert Santelli

Peter Seeger: The Smithsonian Folkways Collection, Jeff Place y Robert Santelli Mejor Grabación Remix: I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix), Tracy Young.

I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix), Tracy Young. Mejor Álbum con Audio Inmersivo: Lux, Mortn Lindberg

Lux, Mortn Lindberg Mejor Composición Clásica Contemporánea: Higdon: Harpd Concerto, Yolanda Kondonassis, Ward Stare y The Rochester Philharmonic Orchesta

Higdon: Harpd Concerto, Yolanda Kondonassis, Ward Stare y The Rochester Philharmonic Orchesta Mejor Compendio Clásico: The Poetry Of Places, Nadia Shpachenko, Marina A. Ledin y Victor Ledin

The Poetry Of Places, Nadia Shpachenko, Marina A. Ledin y Victor Ledin Mejor Álbum Clásico Vocal Solista: Songplay, Joyce DiDonato, Chuck Israels, Jimmy Madison, Charlie Porter y Craig Terry

Songplay, Joyce DiDonato, Chuck Israels, Jimmy Madison, Charlie Porter y Craig Terry Mejor Solista Clásico Instrumental: Marsalis: Violin Concerto, Yolanda Kondonassus, Ward Stare

Marsalis: Violin Concerto, Yolanda Kondonassus, Ward Stare Mejor Interpretación Coral: Duruflé: Complere Choral, Robert Simpson

Duruflé: Complere Choral, Robert Simpson Mejor Grabación de Ópera: Picker: Fantastic Mr. Fox, Gil Rose, John Brancy, Andrew Craig Brown, Gabriel Preisser, Krista River, Edwin Vega y Gil Rose

Picker: Fantastic Mr. Fox, Gil Rose, John Brancy, Andrew Craig Brown, Gabriel Preisser, Krista River, Edwin Vega y Gil Rose Mejor Interpretación de Orquesta: Norman: Sustain, Gustavo Dudamel

Norman: Sustain, Gustavo Dudamel Productor Clásico del Año: Blanton Alspaugh

Blanton Alspaugh Mejor Ingeniería de un Álbum Clásico: Riley: Sun Rings, Leslie Ann Jones y Robert C. Ludwig

Riley: Sun Rings, Leslie Ann Jones y Robert C. Ludwig Productor del Año, No-Clásico: Finneas

Contenido relacionado:

>Ricardo Arjona también se despide de Kobe Bryant

>¿Guns N’ Roses en Guatemala? Qué dice Duff McKagan al respecto

>Este fue el último tuit que publicó Kobe Bryant