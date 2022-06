¿Grupo Firme podría separarse? Jhonny Caz habla del tema

En seguimiento, en TikTok su cuenta tiene más de 3 millones de seguidores. Ya supérame es la canción más popular, su video oficial en YouTubetiene más de 260 millones de reproducciones, mientras su comunidad en Facebook tiene más de 11 millones.

Es considerada como la banda fenómeno. Según Infobae de forma reciente en redes sociales y algunos medios de comunicación información sobre un posible fin a su historia o que algunas de sus sus voces principales comenzaran como solistas.

En México, durante la XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ , el pasado sábado 25 de junio, Jhonny Caz asistió sin su hermano, la voz principal de la banda, Eduin. Jhonny fue coronado como rey gay de la marcha.

El programa Venga La Alegría Fin De Semana asistió a la marcha del Orgullo 2022 le preguntaron si era cierto que sería solista o si la banda llegaría a su fin. “No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos”, dijo y al ser cuestionado si su hermano Eduin Caz se convertiría en solista, agregó que no creía que eso pasara.

Así que esta banda seguirá con más canciones y conciertos. Recientemente se presentaron en Nueva York. El pasado sábado 18 de junio, se presentaron en el MetLife Stadium con la gira Enfiestados y Amanecidos Tour.

Pero, antes del concierto se subieron al metro a cantar Ya supérame. “Esto era lo que hacíamos antes, salir a las calles y cantar en los camiones o donde nos dieran permiso jaja. Hoy estábamos conociendo la ciudad de Nueva York y nos dio por cantar en el tan famoso metro. P.D. Gracias a los que nos dieron dinero. Nos vemos mañana 18 de junio en el Metlife Stadium”, escribieron en su cuenta de Instagram.

Además en su perfil también presumen una canción con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona con quien coincidieron en Miami. “No me lo van a creer”, dice Eduin en la publicación.

También se publicó un video de Eduin Caz cantando Hongos, de Ricardo Arjona y se rumora de una posible colaboración. Pero, no existen ninguna confirmación al respecto.