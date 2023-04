Guatemalteco que cantó con Romeo Santos en su concierto cuenta cómo fue la experiencia: “Sabía que se iba a salir de control”

Entre los miles de fanáticos que llegaron al concierto, estaba Ángel Álvarez, un joven quien destacó entre la multitud cuando Romeo Santos le invitó a cantar con él sobre el escenario.

Álvarez, quien es guatemalteco, fue elegido por Santos para que le acompañara a interpretar “Ella y yo”, canción que originalmente funciona como dueto junto a Don Omar. Ángel fue encomendado por el Rey de la Bachata para que interpretara las partes correspondientes a Don Omar.

De ese modo, y luego de animar al público diciendo “¡Guate, Guate, Guate!”, Álvarez se convirtió en el centro de atención cuando empezaron a escucharse las primeras melodías del tema.

En medio de un baile acompañado por la sincronía de la letra, el joven guatemalteco generó furor durante toda la canción que fue tejiéndose con el apoyo y complicidad artística de Romeo Santos, quien abrazó y dio muestras de afecto con sus puños al joven.

Un día después del concierto, el joven compartió su experiencia a través de su cuenta de Tik Tok, donde reveló desde su preparación para el concierto, hasta lo inesperado de subir el escenario.

Según cuenta el joven en la publicación, aunque desde hace años es seguidor de Romeos Santos, las primeras dos veces que el cantante vino al país no logró asistir a los conciertos, por lo que la presentación del pasado 14 de abril sería “la vencida”.

Una vez empezó el evento, Ángel corrió hasta la mesa que tenía designada para ver de cerca a su ídolo. En el vídeo asegura que disfrutó el preámbulo con la música del DJ, pero las cosas cambiaron cuando avanzado el concierto, Romeo Santos invitó en dos ocasiones a que personas del público le acompañaran. Fue ahí cuando Ángel supo también podía subir a cantar.



“En el momento donde Romeo empezó a pedir un participante, tenía una silla a la par, me paré pero veía que buscaba a alguien que estuviera cerca de él. (…) Solo con fe sabía que Romeo Santos me iba a escoger”, relata Ángel quien tiempo después logró ser visto por el cantante luego de que una seguidora del cantante lo apuntara con un cartel, así como otras personas señalaban que el joven quería cantar.

Luego de haber subido por los miembros de seguridad al escenario el sueño de Ángel se hizo realidad. “Sabía que se iba a salir de control”, aseguró el guatemalteco en un vídeo desde su cuenta de Tik Tok.

El joven compartió dos publicaciones en su cuenta y en el segundo explicó cómo fue la experiencia, que también pudo verse en distintos clips que circularon en redes sociales el 14 y el 15 de abril.

Ángel explicó que estaba emocionado, pero también sentía presión ya que los dos primeros invitados a interpretar con Romeo Santos no habían logrado completar las canciones, por lo que creía que él debía hacerlo mejor.

“Me mentalicé que era cualquier momento distinto cantando la canción y solamente me dejé llevar. (…) Hay momentos en los que miro al público, canto para un lado, Romeo se me acerca, me toca el brazo, y bum, me pega en el pecho, me da el puño, me abraza. Cuando me abrazó me desconecté porque no creía que Romeo Santos me estaba abrazando“, contó Álvarez.

En la publicación, Ángel también dijo que cantar sobre el escenario fue una experiencia contagiosa ya que en el momento que el Rey de la Bachata comenzó a animar al público, el joven también sintió la necesidad de acompañarlo.

“Me desconecté totalmente de Ángel Álvarez como persona y me sentí un Ángel Álvarez artista. Me sentí apoyado, me sentí abrazado, por el público, la gente gritaba, cantaba, apoyaba, se la estaba pasando bien, así como yo arriba del escenario. Eso para mí no tiene precio”, compartió el joven.