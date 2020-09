Guns N’ Roses cancela concierto en Guatemala y así serán las devoluciones

La pandemia del coronavirus mantiene restringidos los conciertos y con ello uno de los más esperados de 2020 en Guatemala queda cancelado: Guns N’ Roses.

TodoTicket lo oficializó la noche de este 4 de septiembre e informó sobre lo que deben hacer los que ya habían comprado boleto.

En un comunicado Guns N’ Roses agradeció la comprensión y paciencia de los fanáticos ante los efectos de la pandemia y anunció que trabaja en una nueva gira por Latinoamérica.

Tour update for all our friends in South America 🌹 pic.twitter.com/dl3DpAbnpj

— Guns N’ Roses (@gunsnroses) September 5, 2020