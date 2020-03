Qué bandas de Rock han visitado Guatemala antes que Guns N’ Roses y por qué es difícil que vengan más

El concierto de Guns N´ Roses en Guatemala, está previsto para el 8 de abril de 2020. (Foto Prensa Libre: Tomada de instagram.com/gunsnroses)

“La música nunca puede ser mala, digan lo que digan del rock ‘n’ roll”, y “A veces quieres rendirte con la guitarra, la odiarás, pero si no te rindes con ella, serás recompensado”, fueron frases que popularizaron Elvis Presley y el guitarrista Jimi Hendrix, respectivamente.

Ambas figuras de la música demostraron rebeldía durante su trayectoria y eso se ha manifestado constantemente en los amantes del rock, género musical que ha cautivado a multitudes durante décadas y que en Guatemala no ha sido la excepción.

En enero de 2020, la banda estadounidense Guns N´ Roses confirmó un concierto en Guatemala, como parte de su gira Not In This Lifetime, la cual comenzó en 2016. ´

La euforia se desató. Las redes sociales desbordaron mensajes de interés por la llegada de Guns N’ Roses. No es para menos, se trata de una de las bandas más taquilleras y con giras exitosas alrededor del mundo.

¿Vienen los integrantes originales? Sí. Axl Rose, Duff McKagan y Slash, junto a otros músicos, se presentarán el 8 de abril en el Estadio Cementos Progreso, recinto en el que los roqueros guatemaltecos ya escucharon a otras agrupaciones como Aerosmith y Metallica.

Sin embargo, la noticia también trajo recuerdos no tan gratos para algunos fanáticos, ya que muchos recordaron la desilusión que se llevaron en 2010, después de que se anunciara que los creadores de temas como Sweet Child O’ Mine, November Rain, Don’t Cry y Welcome To The Jungle, darían un show en la capital como parte de la gira Chinese Democracy.

Nada resultó como se esperaba, porque el evento no se concretó “por causas totalmente ajenas a la banda y por motivos de fuerza mayor”, como se explicó en un comunicado. Nunca hubo una razón clara del porqué se canceló el evento y que un grupo de admiradores no haya recibido jamás un reembolso por la compra de los boletos.

Escenarios complicados

“Muy caros los boletos para el concierto en Guatemala. En México y en Costa Rica están más baratos”, “Ojalá no lo cancelen”, y “Al menos no es un grupo de reguetón”, son algunos de los constantes comentarios que los guatemaltecos han compartido en sus plataformas. Además, otro grupo de usuarios reprobó el show al señalar que el grupo se presentará después de su “fama”, y que ya “pasaron de moda”.

“Las productoras en Guatemala todavía son pequeñas o medianas y para lograr que una banda como U2, AC/DC y Guns N´ Roses se presenten en el país es casi imposible, debido a la gran inversión que requiere. Además, traerlos en su apogeo es obviamente más caro debido a que todo artista aprovecha sus picos de fama para cotizarse más caro”, explicó Edgar Lara, gerente de Gaia Corp. y manager de varios músicos guatemaltecos.

“Para que más artistas de renombre asistan a Guatemala, los espectadores tendrían que estar dispuestos a pagar el costo de admisión”, agregó Lara, debido a la reacción de varios seguidores de la banda al conocer los precios y localidades para el concierto de Guns N´ Roses en el país.

Luis Susbielles, de la empresa guatemalteca Calavera Producciones, expuso que existen varios factores por los que los artistas no visitan el país. “Los grupos no vienen a Guatemala debido al valor que representan como el costo de la banda, la producción, los boletos y los viáticos, entre otros. Eso eleva el precio de tal forma que es difícil para un empresario correr el riesgo de que pueda salir de costos”, resaltó.

“Es importante saber que agrupaciones de esa magnitud visitan el país en el momento que gestionan un tour por Centroamérica y con ello aprovechan a presentarse en varios recintos. También hay que tomar en cuenta que la inseguridad que existe en Guatemala provoca resistencia para cualquier artista”, agregó Susbielles, quien está convencido de que se necesita mejor seguridad en el país y que la economía mejore para que más personas tengan los recursos para poder adquirir un boleto y con ello obtener una mayor cultura musical.

Escena roquera

Los guatemaltecos han presenciado conciertos de famosas bandas, especialmente de rock, aunque muchos aún ansían la llegada de sus grupos favoritos. Sin embargo, 12 han sido los momentos que artistas internacionales han cautivado en el país.

1. Santana

El exponente pionero del rock latino fusionado con el jazz y el blues, visitó el país por primera vez el 25 de septiembre de 1973 en el Estadio Mateo Flores.

La segunda ocasión que deleitó con su música fue el 17 de marzo de 2009, en el Estadio Mateo Flores (conocido en la actualidad como Estadio Doroteo Guamuch Flores).

2. Bon Jovi

La banda estadounidense se presentó en la capital el 31 de octubre de 1993, en el Estadio Mateo Flores.

3. Héroes del Silencio

La agrupación española ofreció dos conciertos en el país. El 14 de septiembre de 1996 fue la primera vez que se presentó en la extinta Plaza de Toros durante la gira Avalancha Tour. El segundo concierto fue el 15 de septiembre de 2007, lo hizo en el Estadio del Ejército, donde la banda inició su Tour 2007 o gira de despedida, la cual incluyó 10 conciertos con los que visitaron países como Argentina, México, Estados Unidos y España.

4. Def Leppard

La banda británica ofreció un concierto en la desaparecida Plaza de Toros, zona 13, el 6 de abril de 1997.

5. Metallica

La banda estadounidense cantó por primera vez en el país el 5 de marzo de 2010. Esa velada roquera se llevó a cabo en el Estadio Mateo Flores.

La segunda visita se dio el 3 de noviembre de 2016, en el Estadio Cementos Progreso.

6. Korn

La banda estadounidense de nu metal ofreció un concierto el 25 de abril de 2010 en el Estadio del Ejército.

7. Megadeth

El grupo estadounidense de thrash metal se presentó el 13 de mayo de 2010 en Forum Mundo E y su show formó parte de The End Game Tour.

8. Journey

El 7 de abril de 2011, la banda considerada como un ícono del rock de las décadas de 1970 y 1980, dio un show en Forum Mundo E.

9. Dream Theater

La agrupación estadounidense de metal progresivo, con más de 25 años de trayectoria, deleitó al público la madrugada del jueves 9 de agosto de 2012 en las instalaciones de Mundo E. Ese concierto estaba previsto para el 8 de agosto a las 22 horas. Sin embargo, por aspectos ajenos a la organización, se retrasó 4 horas.

10. Red Hot Chili Peppers

El 9 de marzo de 2013, la banda estadounidense se presentó en el Estadio Mateo Flores durante el Tigo Music Fest. No fue la única banda debido a que el evento se consideró como festival. Sin embargo, fue el grupo que acaparó la atención local.

11. Aerosmith

El 6 de octubre de 2013, el grupo estadounidense deleitó con su espectáculo en el Estadio Cementos Progreso.

12. Incubus

La banda de rock alternativo estadounidense se presentó el 5 de marzo de 2016 como el plato fuerte del Empire Music Festival (EMF), en El Jocotillo, km 37 carretera a El Salvador.