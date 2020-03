Guns N’ Roses: 10 canciones famosas de la banda estadounidense

La banda Guns N´ Roses ofrecerá un concierto en Guatemala el 8 de abril de 2020. (Foto Prensa Libre: Instagram/gunsnroses)

Desde que la banda confirmó que ofrecerá un concierto, el próximo 8 de abril, en el Estadio Cementos Progreso, los admiradores locales se han pronunciado en redes sociales y han dejado en evidencia la pasión que tienen por sus canciones.

Guns N’ Roses se formó en 1985 en Estados Unidos, ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo y es considerada como una de las bandas más influyentes en las últimas décadas.

En la actualidad, el grupo promociona la gira Not In This Lifetime, la cual comenzó en 2016 y con la que han recorrido grandes escenarios mundiales en la escena musical. Además, ese espectáculo será el que presenten durante su primera visitan en el país.

Para celebrar su llegada a Guatemala, se ha preparado una lista con las canciones más populares de la banda. Aunque todo fan preferirá otros temas, los que se presentan a continuación incluyen datos extraídos de plataformas como Spotify y Deezer y de las reproducciones en YouTube, entre otras.

1. Sweet Child O’ Mine

El tema se incluyó en el álbum Appetite for Destruction, cuyo lanzamiento fue el 21 de julio de 1987. Además, fue el sencillo de la banda que alcanzó y permaneció durante dos semanas en el verano de 1988 en el número uno de la lista de Billboard Hot 100.

En octubre de 2019, el videoclip fue el primero de la década de 1980 que superó oficialmente los mil millones de reproducciones en Youtube.

2. November Rain

Se lanzó el 18 de febrero de 1991 en el Reino Unido y fue el primer sencillo del álbum Use Your Illusion I.

El videoclip costó US$2 millones y en su momento fue considerado entre los más caros de la historia. Además, esa producción le permitió a la banda obtener en 1992, el premio MTV como mejor cinematografía.

3. Welcome To The Jungle

El tema alcanzó la séptima posición en la lista Billboard 100 de Estados Unidos y la primera posición en las listas de Reino Unido. Además, en 2009, el canal musical VH1 la nombró la mejor canción de hard rock de todos los tiempos.

4. Paradise City

Forma parte de Appetite For Destruction, el primer álbum de la banda y es considerada como uno de los temas más influyentes de Guns N’ Roses. Además, el grupo la ha utiliza en varias ocasiones para concluir sus conciertos.

5. Knockin’ On Heaven’s Door

El tema fue originalmente escrito y grabado por Bob Dylan en 1973 como la banda sonora de la película Pat Garret y Billy the Kid. En los años siguientes se convirtió en una de sus canciones más famosas, debido a que se lanzó como sencillo y llegó al puesto 12 en la lista de singles Billboard Hot 100.

Nació como una canción country y músicos y grupos como Roger Waters, U2, Bon Jovi, y Eric Clapton, entre otros, la han interpretado con su propio sello. Sin embargo, la versión de Guns N´ Roses se convirtió en la más aclamada y que, durante los conciertos de la banda no puede faltar.

Guns N´ Roses la incluyó en el álbum Use Your Illusion II y alcanzó el puesto 2 en la lista de sencillos en el Reino Unido. Además, se convirtió en uno de sus temas emblemáticos.

6. Don’t Cry

El tema está incluido en los álbumes Use Your Illusion I y Use Your Illusion II, lanzados el 17 de septiembre de 1991 y cada versión cuenta con su propia letra. Además, los coros fueron interpretados por Shannon Hoon, fallecido vocalista de la banda Blind Melon.

7. Estranged

Es una canción que se incluyó en el álbum Use Your Illusion II y junto a November Rain y Don’t Cry, forman parte de una trilogía de videos.

8. Live And Let Die

El tema fue escrito en 1973 por Paul McCartney y Linda McCartney, especialmente para la banda inglesa Wings. Además, se incluyó en la banda sonora del filme de James Bond 007, Live and Let Die.

Al igual que Knockin’ On Heaven’s Door, este es otro cover que Guns N´ Roses posicionó en las listas mundiales de popularidad con la versión que se incluyó en el álbum Use Your Illusion I.

9. You Could Be Mine

La canción fue escrita por Izzy Stradlin y Axl Rose. Además, es uno de los tres temas del álbum Use Your Illusion II que cuenta con videoclip oficial, los otros dos son Yesterdays y Estranged.

Aunque no se creó para eso, la canción se incluyó en la película Terminator 2 y el videoclip promocionó esa producción cinematográfica.

10. Patience

La canción se incluyó en el álbum G N’ R Lies, publicado en 1988 y fue compuesta por Izzy Stradlin.

Durante su grabación, realizada en una sesión, los Guns N´ Roses utilizaron tres guitarras acústicas y en la actualidad es una de las grandes baladas de la banda.