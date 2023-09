“Hablan a través de sus abogados”: la problemática relación entre Shakira y Piqué tras las nuevas negociaciones por la custodia de sus hijos

La resolución de este tema llegó en diciembre de 2022, cuando se estableció que los dos menores podrían mudarse a Miami junto a Shakira y comenzar una nueva vida alejada del foco mediático.

Además, Piqué, como parte de este acuerdo, podría visitar a Milan y Sasha cada 10 días y disfrutar de más tiempo junto a ellos durante sus vacaciones escolares.

Sin embargo, el calendario escolar de los pequeños, que difiere entre España y Estados Unidos, habría hecho que el acuerdo de custodia inicial sufriera algunas modificaciones.

Con el fin de solventar este inconveniente, Shakira y Piqué se habrían visto envueltos en nuevas negociaciones con respecto al tiempo que cada uno tiene derecho a pasar junto a Milan y Sasha.

No obstante, lo más curioso de esta situación es que la cantante colombiana y el ex jugador del FC Barcelona, debido a la mala relación que mantienen, no hablaron directamente durante estas negociaciones.

De acuerdo al medio Informalia, Shakira y Piqué no han tenido contacto alguno a lo largo del nuevo proceso legal por la custodia de Milan y Sasha.

Asimismo, toda la comunicación existente entre ambas celebridades ha sido por medio de intermediarios, ya que actualmente ellos “solamente hablan a través de sus abogados”, Ramón Tamborero y Pilar Mañé.