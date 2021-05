“Hay días de miedo, de dolor físico y emocional” Fernanda Castillo revela problemas de salud

La actriz Fernanda Castillo regresó a los sets de grabación en mayo, después de la pandemia y de dar a luz a su hijo Liam. (Foto Prensa Libre: Instagram @fernandacga).

La actriz Fernanda Castillo utilizó su cuenta de Instagram para anunciar a sus seguidores que los últimos días han sido difíciles debido a que un problema de salud afectó su estado anímico. Sin embargo, no dio detalles de qué enfermedad padece específicamente. Sus seguidores le mostraron su apoyo.

“Hay días difíciles… días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo?”, comienza el mensaje publicado en su cuenta la actriz de series como El Señor de los Cielos y Monarca.

“Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ‘¿por qué a mí?’, tal vez la respuesta es: ¿por qué no?”, continúa.

A finales del 2020 Castillo fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México por una complicación severa post parto, semanas después del nacimiento de su hijo Liam Hayser Castillo. Sin embargo, aclaró que su situación actual no está relacionada con dicho problema, tampoco es covid-19, ni es “para recibir aliento (aunque agradezco sus buenos deseos y mensajes”, publicó.

Su regreso a los sets de grabación

A principios de mayo, la actriz dijo que regresó al set de grabación después de meses de estar ausente debido a la pandemia del covid-19 y dar a luz a su hijo. Indicó que tenía miedo de que se le hubiera olvidado cómo hacer su trabajo, sin embargo, le tocó dar vida a una madre, lo cual le sentó bien después de que se convirtió en una, según el portal Infobae.

“Hace unas semanas regresé al set después de meses de pandemia, embarazo y ser mamá de Liam”, comenzó. “Aunque parezca tonto, el primer día tenía mucho miedo de haber olvidado como se hacía (…) lo bueno es que mi personaje era mamá, así que, por primera vez, en años de interpretar mamás, ahora estaba segura que sabía cómo se sentía”.