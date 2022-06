“He estado pagando mis errores”: Christian Nodal se confesó y reconoció que está arrepentido por haber rechazado a Grupo Firme

El cantante mexicano también ha figurado con su música y con su reciente gira Forajido Tour, la cual ha contado con polémicas debido a la reciente cancelación de un concierto en Bolivia.

Otros de sus admiradores le siguen la pista a su vida amorosa y resaltan la posible relación con la rapera Cazzu. Sin embargo, el artista mexicano dio de qué hablar tras revelar que varios artistas dudaron de él al comienzo de su carrera.

Lea más: Belinda: la supuesta indirecta de la artista luego del romántico beso entre Christian Nodal y Cazzu

Tras esas revelaciones, incluyó a los integrantes del Grupo Firme, pero Nodal se confesó recientemente e indicó que sus dediciones del pasado le han abierto el panorama para continuar con su carrera.

En los últimos días se filtró un video en TikTok en el que se escucha al artista mexicano afirmar que se encuentra en una etapa más madura y profesional.

“Hay que ser conscientes, yo he estado pagando mis errores. Cuando pasó lo de Grupo Firme, yo la pagué”, indicó Nodal al referirse a la supuesta enemistad con sus músicos.

El video se viralizó y otros usuarios comentaron que no es la primera vez que Nodal muestra su arrepentimiento debido a que, en mayo pasado, el artista realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y reconoció que rechazó colaborar con el Grupo Firme.

“Voy a decidir con quién quiero trabajar… Cuando me preguntaron yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”, mencionó Nodal en esa ocasión.

Lea también: Christian Nodal: el cariñoso momento del cantante mexicano junto a Cazzu (y el video que podría confirmar su relación)

El cantante mexicano reconoció que en ese momento su perspectiva fue que el Grupo Firme “tomó ventaja”. Sin embargo, Nodal reveló que durante la entrega de Los Premios Lo Nuestro 2022, limó asperezas con la agrupación y admitió que tiene admiración por lo que hacen.