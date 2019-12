Hombre se come banano que era parte de una obra de arte

La obra era exhibida en la muestra de arte contemporáneo Art Basel en Miami Beach el sábado, cuando un visitante decidió hacer un happening.

En un video subido a su cuenta de Instagram, David Datuna, que se define como un artista estadounidense nacido en Georgia que vive en Nueva York, camina hacia el banano, lo despega de la pared blanca, lo pela y se lo come frente a una multitud curiosa.

Su “performance artístico” se titula Hungry Artist (Artista hambriento). Se puede escuchar a algunos visitantes riendo. “Gracias, muy bueno”, dice antes de ser escoltado fuera de las instalaciones. Pero el alboroto se resolvió sin una guerra de comida.

“No destruyó la obra. La idea es el banano”, dijo al Miami Herald Lucien Terras, director de las relaciones con los museos de la Galerie Perrotin. El valor de la obra yace en el certificado de autenticidad, según el diario. Está previsto que la fruta sea reemplazada regularmente antes de que se pudra. Efectivamente, fue adherido a la pared un nuevo banano con la cinta adhesiva un cuarto de hora después de la osadía de Datuna.

“Ha atraído mucha tensión y atención al espacio y no somos aficionados al espectáculo”, añadió Terras. “Pero la respuesta ha sido grandiosa. Es motivo de sonrisa para muchas personas”, dijo. La directora de la galería, Peggy Leboeuf, dijo que no planean acciones legales contra Datuna.

“No fue arrestado pero le pedimos que abandonara el espacio y la feria”, dijo.

Maurizio Cattelan es sobre todo conocido por su inodoro en oro macizo 18 quilates bautizado América. La pieza, valorada en entre US$5 y 6 millones, fue robada en septiembre del palacio Blenheim, en el sur de Inglaterra.

La comicidad acerca de la hazaña de Datuna no se dejó esperar en las redes sociales con estos tuits.

My creative homage to contemporary art resorting to banana split versus banana Bread$ Obviously this art is in the eyes of these 2 beholders! @jerrysaltz @artbasel @galerieperrotin @mauriziocattelan @david_datuna @artnet @banksy @Sothebys pic.twitter.com/s9ChEUcuui

— Gallery Marchi (@gallerymarchi) December 8, 2019