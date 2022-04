“Iba a matar al director”: el día en que Maribel Guardia salvó a Andrés García de ir a prisión luego de un ataque de ira

Luego de estas declaraciones, Maribel Guardia salió a aclarar que no existe ninguna disputa entre ellos y aprovechó a relatar una curiosa anécdota en la que la actriz impidió que Andrés García cometiera un supuesto homicidio.

Durante una entrevista para TVyNovelas, la artista costarricense de 62 años confesó que en una ocasión, mientras estaban en la puesta de escena de la producción Tres parejas disparejas, salvó a Andrés García de pasar un largo tiempo en prisión.

“Una vez que estuvimos en una obra de teatro sacó una pistola e iba a matar al director, pero yo me puse en medio. Sí, estoy loca y le dije: ‘¡Andrés!’, y me contestó que sólo a mí me permitía que le dijera cosas, que era a la única y la verdad siempre ha sido divino conmigo”, informó la actriz.

De igual manera, Maribel Guardia confesó que tiene un gran aprecio por el exgalán de telenovelas y reconoció que siempre le ha parecido un hombre muy atractivo.

“Yo lo quiero mucho y lo respeto, Andrés era el hombre más guapo de México y con esa sonrisa que diga lo que quiera, no importa”, reveló.

Respecto a las recientes declaraciones de Andrés García, en las que tacha a Maribel Guardia de conflictiva, la vedette negó rotundamente esta situación, ya que ella nunca ha tenido actitudes negativas a lo largo de su carrera en México.

“Así es, me llevo bien con todos y más en esa época que estaba empezando, porque con los años vas haciéndote de un nombre, conoces a la gente y tienes la oportunidad de opinar, pero cuando empiezas una carrera ya no puedes ni abrir la boca”, indicó.

Para finalizar, Maribel Guardia reconoció que las declaraciones del actor dominicano la sorprendieron, pero dio más importancia a su relación y el tiempo que llevan de conocerse.

“La verdad me sorprendió que dijera eso, pero no me importa, porque yo lo quiero mucho y sé que aunque tiene su carácter es un hombre bueno, espléndido y yo tengo bonitos recuerdos de él”, concluyó.