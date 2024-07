La película dirigida por Kelsey Mann cerró el martes con un ingreso mundial de US$1 mil 251 millones, superando así a ‘The Increibles 2’ (‘Los Increíbles 2’), que hasta el momento se había consagrado como el filme con mayor recaudación de la franquicia Pixar desde su estreno en 2018, con US$1 mil 243 millones, informó el portal especializado Box Office Mojo.

Solo en Estados Unidos, ‘Inside Out 2’ ha recaudado más de US$543 millones, mientras que en el extranjero ha superado los US$708 millones, según los mismos datos.

La película, cuya primera entrega se embolsó US$800 millones en taquilla mundial, se ubica así como la cuarta animación más taquillera de los últimos tiempos, por detrás de ‘Frozen’ (2013), con US$1 mil 274 millones; ‘Super Mario Bros’ (2023), con US$1 mil 361 millones; y ‘Frozen II’ (2019), con US$1 mil 451 millones, según el portal The Numbers.

‘Inside Out 2’ sigue la vida de Riley, que ha entrado a la pubertad con nuevas emociones como la ansiedad, la envidia y la vergüenza, que se unen a los personajes de la primera entrega.

‘INSIDE OUT 2’ is now officially the highest-grossing Pixar film of all time ✨️ pic.twitter.com/pPxXfSkDdM