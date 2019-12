Jane Fonda, arrestada por quinta vez en Washington, en víspera de su cumpleaños

El grupo Fire Drill Fridays (Simulacro de incendio de los viernes), creado por la propia Fonda, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la veterana intérprete y activista, y publicó un vídeo del momento del arresto cuando era esposada por los agentes.

Junto a la actriz también fueron detenidos el director de la Campaña de Océanos de Greenpeace en EE.UU., John Hocevar, y la activista Heather Booth.

.@Janefonda was just arrested for the 5th time demanding #NoNewFossilFuels and a #GreenNewDeal with #FireDrillFriday 🔥 pic.twitter.com/xZfMPWhWQQ

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) December 20, 2019