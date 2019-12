Libertad de Expresión ¡YA!: el concierto que marcó una época del rock guatemalteco

La euforia de cientos de jóvenes que asistieron al concierto fue notoria. Fue un ejemplo de la libertad de expresión por medio de la música y el arte. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El concierto de rock Libertad de Expresión ¡Ya!, organizado por Prensa Libre el 17 de diciembre de 1994, fue un reflejo del proceso de transformación que vivió el país en la década de 1990.

El evento fue apoyado por otros medios de comunicación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y varias empresas.

Era un reclamo continental para proteger la libertad de expresión, y tuvo su origen en la Declaración de Chapultepec, la cual fue suscrita por todos los países de América en marzo de 1994. En ese documento, los gobiernos del continente se comprometían a no limitar la libertad de expresión o de prensa.

Entre los eventos de apoyo se organizó un concierto con las principales bandas de rock nacionales.

Desde que se anunció, generó expectativa. Muchos jóvenes adquirieron sus entradas y firmaron la Declaración Hemisférica sobre Libertad de Expresión como muestra de apoyo.

Respaldo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respaldó el evento y contó con la representación del coordinador de libertad de prensa de dicha entidad, Ricardo Trotti. “La SIP ha tomado muy en serio el concierto Libertad de Expresión ¡Ya!”, dijo.

Por su parte, el presidente de la República, Ramiro de León Carpio, también manifestó su apoyo.

Energía

El escenario para Libertad de Expresión ¡Ya! fue la desaparecida Plaza de Toros, en la zona 13, la cual recibiría a unas 10 mil personas.

El cartel del concierto presentaba a los grupos principales de rock de la época y otros que comenzaban a emerger en la escena, como Liverpool, Fábulas Áticas, Astaroth, Kaos, Tianamen, Viernes Verde, Ytrium, Extraña Procedencia, Influenza, Henrik Bie, La Tona, Stress, Sygnos, Guerreros, Disidentes, Radio Viejo, Piedras Negras y Bohemia Suburbana.

Una de las novedades del concierto fue la interpretación del grupo Liverpool, que abrió el concierto con una versión “roquera” del himno nacional, la cual fue del agrado de los asistentes.

Vivencias

De esa generación de músicos algunos aún están vigentes. Sin embargo, Viernes Verde ha sido la única banda que no ha parado, tiene 26 años de trayectoria ininterrumpida y nueve discos de estudio producidos.

Omar Méndez, su vocalista, ha sido el líder de la agrupación y único integrante vigente de la formación original. Para él, Libertad de Expresión ¡Ya! fue un concierto que proyectó a muchas bandas y les ayudó a que su trabajo se difundiera en medios de comunicación.

“Estábamos acostumbrados a tocar en pequeños recintos y, aunque el evento no fue gigante, asistió mucho apasionado por la música que hizo notar su voz. El concierto se efectuó en un punto donde el público y la generación de la década de 1990 se identificaba con el mensaje de las bandas. Repetirlo no se podría, pero en la medida que sigan existiendo festivales, puede difundirse la diversidad musical del país. Sin embargo, las bandas tienen que trabajar por alcanzar sus sueños; un festival ayuda, pero no es suficiente”, dijo Méndez.

Para Alejandro Gillot, “el Guille”, exbaterista de Viernes Verde, el concierto se efectuó en un momento importante para el movimiento rock local, debido a que fue el primer evento que permitió la exposición de varias bandas guatemaltecas con música propia.

Plus a música nacional

“Todo lo que giró en torno al evento fue emocionante, porque no habíamos vivido algo similar, y para Viernes Verde fue más emotivo, debido a que, una semana antes, habíamos lanzado Cenizas bajo tus pies, nuestro primer álbum”, dijo Gillot, quien además destacó la importancia del evento.

“El hecho de haber formado parte de un evento en el que el rock y sus aficionados buscaban un espacio y respeto dentro de la sociedad, le dio un plus a la música nacional”, agregó Guillot.

Otros músicos, como Josué Villaseñor, Gilberto Lemus y Jorge Herrera, bajista, vocalista y baterista de Fábulas Áticas, recuerdan que fue un día emocionante, debido a que fueron los primeros en subir al escenario, un reto que superaron con su estilo.

“Fue un evento histórico que lamentablemente no ha vuelto a repetirse, y no me refiero al evento como tal, hablo del espíritu, la diversidad, la inclusión de géneros y estratos sociales. Fue una iniciativa visionaria con propósito que necesita ser replicada en estos tiempos, involucrando ahora a los nuevos jugadores en el impulso de artistas nacionales”, comentó Lemus.

Músicos como Juan Pablo Méndez y Jorge Lambour, baterista y guitarrista de Influenza, afirmaron que el evento reunió a grupos locales que eventualmente fueron emblemáticos.

“En ese momento, el movimiento de rock estaba por estallar y Libertad de Expresión ¡Ya! fue el catalizador que necesitábamos”, comentaron.

18/12/1994

La portada de Prensa Libre destacó el concierto Libertad de Expresión ¡Ya! el cual se realizó en la Plaza de Toros, zona 13, y contó con la participación de numerosas bandas de rock nacional.

El evento fue organizado en apoyo a la Declaración de Chapultepec. En la portada apareció la interpretación del grupo de rock La Tona.

