Jayro Bustamante revela tráiler de su nueva película Temblores en el día del Orgullo Gay

PRIDE es tener el coraje de conocerse, valorarse, aceptarse, respetarse y amarse a uno mismo y a los demás, abrazando la diversidad con tolerancia hacia nuestras diferencias y apoyando nuestras fortalezas para complementarnos como sociedad.