Johnny Depp: las confesiones de Courtney Love sobre el día en que el actor le salvó la vida tras una sobredosis (y la muestra de apoyo en su juicio)

Añadido a la muestra de apoyo, Courtney Love también habló sobre el actor y reveló que Johnny Depp le salvó la vida en 1995 luego de sufrir una sobredosis en el bar The Viper Room de Hollywood.

Durante esa noche, Courtney Love, quien seguía intentando superar la muerte de Cobain, padre de su hija Frances, sufrió una sobredosis en este local conocido por reunir a las mayores celebridades del momento.

Lea también: Johnny Depp: quién es Camille Vasquez, la abogada que se convirtió en la “inesperada coprotagonista” del juicio contra Amber Heard

“No quiero juzgar a nadie públicamente, pero quiero decirles que Johnny me salvó la vida en 1995 cuando tuve una sobredosis en el exterior de The Viper Room”, indicó.

Johnny Depp le hizo reanimación cardiopulmonar a la cantante mientras llegaba una ambulancia y contribuyó para que Love lograra sobrevivir a este incidente.

Lea más: Amber Heard: el video que confirma que la actriz pasó la noche con James Franco un día antes de pedirle el divorcio a Johnny Depp

Asimismo, Courtney Love continuó elogiando al actor de Piratas del Caribe al confesar que tuvo un papel clave en el bienestar de su hija Frances al estar pendiente de ella en los momentos más difíciles de su infancia.

“Cuando yo era adicta al crack y Frances estaba teniendo que sufrir todo eso con trabajadores sociales, Johnny le escribió una carta de cuatro páginas que ella jamás me mostró. Realmente no conocía a Depp”, comentó.

Johnny Depp gave Courtney Love CPR and saved her life when she overdosed outside the viper room in 1995.

He wrote her daughter a 4 page letter and sent limos to her school so her daughter and friends could go see Pirates of the Caribbean.

Another example of his caring nature pic.twitter.com/htcX35ClUk

— Jen 🏴‍☠️ ⚔ 🏴‍☠️ (@No_Reason_Jenz) May 19, 2022