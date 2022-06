Johnny Depp: Paul McCartney divide a sus admiradores tras homenajear al protagonista de “Piratas del Caribe”

Durante su participación contó con Springsteen quien se unió a él para interpretar I Wanna Be Your Man y el exintegrante de Nirvana, Grohl, para I Saw Her Standing There.

Los clásicos interpretados por el integrante de los Beatles incluyeron Can’t Buy Me Love, Love Me Do, Blackbird, Helter Skelter, Let It Be y Hey Jude, entre otros.

Cerca de 100 mil personas asistieron al festival y felicitaron al cantante con una canción de cumpleaños. Fue “una de las actuaciones de Glastonbury más emocionantes, edificantes (…)”, escribió el periódico Sunday Telegraph sobre la actuación de McCartney.

El apoyo para Johnny Depp

Durante su actuación en el festival, Paul McCartney aprovechó la ocasión y mostró imágenes del Johnny Depp, algo que alegró a muchos y decepcionó a otros.

Aunque no fue la primera vez que McCartney manifestó apoyo hacia su amigo, el actor protagonista de Piratas del Caribe, los asistentes de Glastonbury se sorprendieron y dividieron opinión.

Según medios internacionales, el exbeatle proyectó un video de Johnny Depp en el que mostró lenguaje de signos mientras se escuchó la melodía de My Valentine.

Johnny Depp on the big screen at Glastonbury last night 25th June 2022 during Paul McCartney’s performance of ‘My Valentine’. pic.twitter.com/CylJotsiT6 — Jen 🏴‍☠️ ⚔ 🏴‍☠️ (@No_Reason_Jenz) June 26, 2022

Aunque Depp ha participado en varios videoclips de McCartney, los admiradores del músico británico asociaron la acción como una muestra de apoyo al actor debido a su reciente enfrentamiento legal con su exesposa Amber Heard y eso dividió opiniones a favor y en contra del legendario artista.