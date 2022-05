Johnny Depp: qué se sabe de la participación de Kate Moss en el juicio entre el actor y Amber Heard (y a favor de quién testificará)

Kate Moss, quien mantuvo una relación sentimental con Depp a mediados de la década de los noventa, fue mencionada en las declaraciones de Amber Heard mientras la actriz de 36 años relataba lo sucedido durante una pelea con el protagonista de Piratas del Caribe.

En esta ocasión, Amber Heard aseguró tener pruebas de que su exesposo había agredido a la modelo británica mientras eran pareja y reveló un supuesto hecho de violencia que fue similar a lo sucedido con Moss.

Lea también: “Johnny Depp era celoso, controlador y se emborrachaba con frecuencia”: Ellen Barkin, exnovia del actor lo acusa en el juicio en el que enfrenta a Amber Heard

Añadido a esto, dos años antes del inicio del juicio Heard afirmó que Johnny Depp había empujado a Kate Moss por una escalera mientras ambos mantenían un amorío.

“Él empujó a Kate Moss por las escaleras, escuché esto de dos personas, y esto estaba fresco en mi mente”, confesó.

Lea más: Amber Heard: la lista de todas las relaciones que ha tenido la actriz antes de la polémica que tiene con Johnny Depp

No obstante, a pesar de las supuestas revelaciones de Amber Heard, no existe registro alguno de esta presunta agresión por parte del actor.

Courtroom Moment: On Thursday, #JohnnyDepp's attorney Ben Chu appeared to celebrate with a fist pump when #AmberHeard mentioned #KateMoss during her testimony. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/7KWrD0oGnV

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 6, 2022