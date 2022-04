Johnny Depp vs Amber Heard: Qué se sabe del supuesto trío amoroso que la actriz sostuvo con Elon Musk y Cara Delevingne

Este detalle recobró mayor fuerza luego de que Johnny Depp diera pruebas que confirman que la actriz sostuvo una relación con el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, además de James Franco, otro reconocido actor.

Sin embargo, otra de las pruebas que se presentaron en el juicio es la confirmación de que se llevó a cabo un trío amoroso entre Heard, Musk y la modelo británica, Cara Delevingne en el pent-house de Depp.

Este rumor se confirmó a través de Josh Drew, vecino de Depp y exesposo de una de las mejores amigas de Heard, quien afirmó que llegó a existir ese trío amoroso.

Sus declaraciones fueron grabadas en video, en el año 2019. Drew dijo que Delevingne tuvo una relación en los últimos momentos del matrimonio entre Heard y Depp.

Además, el sitio oficial The Daily Mail obtuvo imágenes en donde se puede observa a Amber Heard subiendo al elevador con Elon Musk, con destino al apartamento de Depp.

La cámara de seguridad también grabó el momento en que se observa a una persona idéntica a Cara Delevingne subiendo al elevador. Estas grabaciones datan desde el año 2016.

Otra declaración que afirma que el encuentro amoroso entre las tres celebridades sí existió fue el de la jefa del área de mantenimiento del edificio, llamada Trinity Esparza, quien dio declaraciones en el año 2017.

Esparza aseguró que vio a Cara subir y bajar en varias ocasiones del elevador, y que también visualizó a Musk y Heard juntos.

“Presionaban el botón tantas veces, que en una ocasión el ascensor no respondió y tuvieron que usar las escaleras. Todo esto mientras el Sr. Depp estaba filmando en Australia“, aseguró.

Ante la polémica, Elon Musk se pronunció asegurando que no eran verdaderos. Aseguró que, aunque sí tuvo un romance con Heard, no fue sino hasta tiempo después, cuando ya no estaba con Depp.