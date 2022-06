Johnny Depp y Amber Heard: los mejores memes que dejó el veredicto final del juicio entre ambos artistas

La decisión a favor de Johnny Depp fue celebrada en redes sociales, donde los seguidores del protagonista de Piratas del Caribe mostraron su alegría con un sinfín de creativas frases e imágenes.

Los usuarios de redes sociales compartieron su opinión sobre el caso y también varios memes con las reacciones tras el veredicto final del jurado, el cual se inclinó a favor de Johnny Depp a pesar de las declaraciones de supuesto abuso por parte de su exesposa.

Los memes en internet se enfocaron en la victoria de Johnny Depp durante esta batalla legal y la mayoría de ellos han sido protagonizados por fotografías de Jack Sparrow, personaje al que el actor interpretó en la película de Piratas del Caribe.

Sin embargo, otra gran cantidad de memes fueron dirigidos a Amber Heard, quien ha sido calificada por la opinión pública de manera negativa tras sus supuestas declaraciones falsas en el juicio por difamación entre ambos artistas.

— Lucky 🇵🇪 Why Her 🫰🏽 (@skinLuckyy) June 1, 2022

Bruh WHO DID THIS ! 🤣😭🤣🤣

Its just keep coming!#justiceforjohnnydepp #JohnnyDeppVsAmberHeard #johnnydepp pic.twitter.com/WXXm6yOpqA

— Osho The Present (@OshoThepresent) May 27, 2022