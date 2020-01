“Jojo Rabbit”, la película nominada a los Oscar llegará a Guatemala

El film se estrenará el 23 de enero en diferentes cines del país. (Foto Prensa Libre: MDB).

La película que narra la historia de Johannes “Jojo” Betzler, un niño que pertenece a las Juventudes Hitlerianas en Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como amigo imaginario a Adolf Hitler, se estrenará en Guatemala el 23 de enero. La cinta es protagonizada por Scarlett Johansson, Taika Waititi y Roman Griffin Davis.

Jojo Rabbit ha recibido seis nominaciones a los Oscar 2020 en las categorías: Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Montaje. También estuvo nominada en los Globos de Oro como Mejor Película Comedia o Musical.

Scarlett Johansson interpreta a la madre de Jojo, personaje con el que la actriz ha tenido la oportunidad de mostrarse más cómica y vivaz. Por esta actuación ha sido nominada a Mejor Actriz Secundaria en los Oscar de este año. En total tiene dos nominaciones.

Sinopsis

La película cuenta la historia de Jojo, interpretado por Roman Griffin Davis, un niño solitario que pertenece a las Juventudes Hitlerianas y en su fanatismo por Hitler, lo ve como su mejor amigo. Además, al estar muy influenciado por la propaganda del régimen, ha llegado a odiar a los judíos.

Sin embargo, su vida sufre un cambio cuando descubre que su madre Rosie, una militante disidiente, esconde a una niña judía en el ático de su casa.

La trama tiene escenario en el campamento nazi para niños, que es dirigido por el capitán Klenzendorf, interpretado por Sam Rockweel. Jojo comparte esta aventura con su mejor amigo Yorki, a cargo de Archie Yates, y su amigo imaginario, Hitler, que lo ayuda en los momentos de debilidad.

La historia está basada en el libro Caging Skies de Christine Leunens.

Críticas

Esta película será, quizá, una de las más controversiales del año, ya que hasta el momento ha tenido críticas positivas y negativas por la forma en que aborda con comedia historia de la Alemania nazi y la caída de Hitler.

Algunos críticos señalan que desde la película El Gran Dictador de Charles Chaplin en 1940 y Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino no se veía una representación cómica tan sincera de Hilter. “Nunca había visto eso antes y tampoco lo había visto hecho con mi estilo o mi sensibilidad”, confesó Waititi al medio internacional The Guardian, al ser consultado acerca del tratamiento de este personaje en la cinta.

Peter Bradshaw, crítico del diario británico The Guardian, le otorgó solo una estrella, argumentando que, aunque no hay nada de malo en no tomarse en serio a Hitler, en esta película no se ve la pasión con la que se caracterizan los actores de los films anteriores. Además, el profesional dijo que no ve ideas que causen risas, al denominarse una comedia.

Según BBC Mundo, la revista New Yorker llamó a esta película “la comedia menos divertida del mundo”. Sin embargo, Variety dijo que “es el modelo de este año: el espectáculo nazi para llegar al Oscar. Una película como ‘La vida es bella’, pero hecha con actitud”.

Contenido relacionado

>Películas y series animadas para adultos que puede encontrar en Netflix

>Óscar 2020: todos los nominados a los premios de la Academia de Hollywood

>Leonardo DiCaprio dona $3 millones para combatir incendios en Australia