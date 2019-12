¿Joker o The Irishman? Esta película ganará el Óscar, según los expertos

The Irishman y Joker podrían llevarse un Óscar. (Foto Prensa Libre: Forbes)

El Óscar, premio más importante de la industria cinematográfica, está cerca. Ante ello, los críticos y especialistas del cine han revelado quienes, a su juicio, serán los próximos ganadores en las diferentes categorías, entre ellas, la Mejor Película. Joker, Historia de matrimonio, The Irishman y Once upon a time in Hollywood están entre las favoritas ¿Quién ganará la estatuilla?

Según el portal Gold Dereby, página que reúne a los colaboradores de distintos medios de Estados Unidos especialistas en cine, los primeros nombres de los posibles ganadores de la próxima ceremonia que se realizará en Los Ángeles el próximo 9 de febrero ya están puestos sobre la mesa.

Sin embargo, nada está escrito. Hace un año los especialistas de esta plataforma aseguraban que Roma, de Alfonso Cuarón sería la ganadora en la categoría de Mejor Película, pero fue Green Book quien terminó llevándose la estatuilla.

Para la ceremonia 92, los especialistas tienen otro claro favorito: The Irishman, la película de Martin Scorsese para Netflix. Hasta el momento esta cinta se impone en las predicciones, siguiéndole la última cinta de Tarantino Once upon a time in Hollywwod, mientras que en el tercer puesto se encuentra otra película de Netflix, Historia de matrimonio, que desde su llegada a la plataforma está recibiendo grandes comentarios.

Y aunque muchos apostarían porque Joker estaría entre los primeros puestos de esta lista de predicciones, tal parece que los críticos no. La película protagonizada por Joaquin Phoenix está en la octava posición de las predicciones.

La sorpresa de la lista es la cinta Parasite del director Bon Joon – ho, la cual está en la cuarta posición. Esta película se perfila para ganar dentro de la categoría de Mejor Película Extranjera, pero de ser incluida en la de Mejor Película, podría dar batalla a las favoritas.

Algunas de las películas que integrarán las categorías de los Óscar aún no se estrenan en México. En el transcurso de las semanas y antes de la premiación muchas de ellas estarán disponibles. Por lo pronto, algunas de las favoritas de los críticos, como The Irishman, están disponibles en Netflix.

