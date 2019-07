Juego de Tronos arrasa en las nominaciones al Emmy 2019

Juego de Tronos la más nominada de la historia en los Premios Emmy.

Game of Thrones (Juego de tronos) consiguió este martes 16 de julio, un total de 32 nominaciones a los premios Emmy, convirtiéndose así en la serie que ha recibido más nominaciones de la historia para una misma temporada y sumando 161 en total a lo largo de toda su existencia.

Más allá de la decepción de muchos con el final de “Juego de Tronos”, la popular serie de HBO logró ser de las más nominadas a los Emmy.

La Academia de la Televisión estadounidense, que cuenta con 24.000 miembros la seleccionó y además le da paso a romper un récord.

“Juego de Tronos” es el programa de ficción más premiado en las siete décadas de historia de los premios, con 128 nominaciones y 47 estatuillas, incluida la de mejor serie dramática en 2018.

Los electores de la Academia se inclinaron a votar por esta fantasía épica por “nostalgia” y en respeto “al impacto que ha tenido en la televisión en general”.

Con una temporada final esta serie dominó la cultura popular durante sus semanas de emisión.

Con el fin de “Game of Thrones” los premios Emmy dirán adiós a una era en el universo de las series de televisión, un catálogo casi infinito en el que los miembros de la industria deberán para las próximas ediciones seleccionar a sus nuevas producciones predilectas con dos gigantes en batalla: Netflix y HBO.

Esta buena noticia también se une a la expectativa que ha dado desde hace una semana el creador de “Game of Thrones”, George R.R. Martin, quien reveló detalles sobre la precuela de la serie que la cadena HBO rueda actualmente en Irlanda del Norte, que transcurrirá 5 mil años antes de la trama original y cuyo universo contará con más de cien reinos diferentes.

En una entrevista con la revista Entertainment Weekly, Martin reconoció que el proyecto aún no tiene un título definitivo pero su sugerencia es “The Long Night”, opción que podría ser descartada porque el tercer capítulo de la octava temporada de “Game of Thrones” se denomina igual.

En la nueva historia, que se situará hasta 5.000 años antes de los acontecimientos de la serie original, el continente ficticio de Westeros podría estar dividido en hasta cien reinados diferentes, según el creador del universo literario y fílmico.

“Hablamos de los Siete Reinos de Westeros, había siete reinos en el momento de la conquista de Aegon. Pero si vamos más allá hay nueve y doce reinos, y aún más allá entonces se llega al momento en el que había cien reinos -pequeños reinos- y esa es la era de la que estamos hablando aquí”, detalló el escritor y productor.

Las otras categorías

Como mejor serie dramática también están nominadas Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us,

Tras Game of Thrones, la comedia “The Marvelous Mrs. Maisel” (La maravillosa Sra. Maisel) recibió 20 nominaciones, entre las que se encuentra mejor media, y la miniserie Chernobyl obtuvo 19, una de ellas como candidata a mejor serie limitada.

El programa televisivo “Saturday Night Live” con 18 nominaciones, la comedia “Barry” (17), el drama “Fosse/Verdon” (17) y la miniserie “When They See Us” (“Así nos ven”) (16) completan la lista de favoritos a los premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Esta edición de los Emmy ha reunido a la mayor cantidad de nominados por primera vez a uno de sus galardones por primera vez desde el año 2011.

Por su parte “Veep” y “The Marvelous Mrs. Maisel” se batirán por el premio Emmy a la mejor comedia, una categoría en la que también fueron nominadas “Barry”, “Fleabag” “Russian Doll” (“Muñeca rusa”), “The Good Place” y “Schitts Creek”.

“Es genial ver a una variedad de nuevos talentos honrados por su excelente trabajo”, dijo el presidente de la academia Frank Scherma.

“Si bien nuestros miembros votantes han reconocido varios programas aclamados, hay muchas categorías de los Emmy que presentan programas nuevos y talentos emergentes, y que por tanto celebran la oportunidad y el crecimiento creativo continuo que ofrece la televisión”.

Vea en este video a todos los nominados:

También fue una sorpresa el colombiano John Leguizamo quien obtuvo hoy una nominación al Emmy al mejor actor de reparto de una película televisiva o serie limitada por “When They See Us” (“Así nos ven”).

Leguizamo es uno de los intérpretes más destacados del reparto de esta serie de Netflix creada por la cineasta Ava DuVernay.

El intérprete puertorriqueño Benicio del Toro recibió hoy una nominación al mejor actor de una película televisiva o serie limitada por su papel en “Escape at Dannemora” (“Fuga en Dannemora”).

Del Toro logró esta candidatura en los premios más importantes de la pequeña pantalla gracias a su rol en esta serie, en la que estuvo acompañado por Paul Dano y Patricia Arquette en el elenco y que contó además con Ben Stiller como director.

El intérprete estadounidense de origen latino Jharrel Jerome también está entre los nominados al Emmy, como mejor actor de una película televisiva o serie limitada por “When They See Us” (“Así nos ven”).

Jerome, de ascendencia dominicana, es uno de los actores más destacados del elenco de esta serie de Netflix creada por la cineasta Ava DuVernay.

El Emmy permite la participación de programas que hayan salido en los 12 meses previos al 31 de mayo, lo que en esta edición deja por fuera las últimas temporadas de “The Handmaid’s Tale”, “Big Little Lies” y “Stranger Things”.

La 71 edición de los Emmy se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

