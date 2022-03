Julión Álvarez: qué dijo el cantante sobre someterse a cirugía y a botox para verse mucho mejor

El cantante de música regional mexicana Julión Álvarez se encuentra en la Ciudad de México tras haber grabado su más reciente tema Pa´que se me quite en colaboración con el cantante Luis R. Conriquez.

Otro de los temas tratados en la rueda de prensa fue acerca de las expectativas que se generarán ante su regreso a los escenarios, los cuáles se habían pausado debido a la pandemia del covid-19.

Entre estas expectativas no solamente se encuentra la nueva música que está preparando Álvarez, sino que también acerca de su estado físico, según lo aseguró el cantante mexicano.

“Fue un ratito que nos aventamos acá con unos amigos, nos tomamos una foto y todos nos vemos bien panzones, entonces dijimos ‘a hacer ejercicio‘ y yo hasta ahí voy perdiendo, y no kilos”.

Al momento de que uno de los reporteros le cuestionó acerca de que si se sometería a cirugía para cambiar su aspecto, el intérprete aseguró que ha tomado muy en cuenta esa opción.

“Sí, lo he pensado, de verdad sí lo he pensado, porque antes de los 33 yo hacía dieta y bajaba de peso. Ahora hago dieta y no bajo, el metabolismo ya no es lo mismo y sí ha cambiado bastante”, aseguró.

Uno de los reporteros le preguntó si llegaría a utilizar botox, y el cantante simplemente respondió “si, ¿por qué no?“.

Varias de las celebridades mexicanas se han sometido a diversos tratamientos para embellecer su rostro o mejorar su figura. Una de las personas que mencionaron en la rueda de prensa fue Julio Preciado, conductor de televisión que se sometió a una lipectomía, una operación que elimina el exceso de grasa y piel del abdomen.

Otro de los temas de los que el cantante dio su opinión fue de la reciente denuncia que tuvieron los padres de Christian Nodal por fraude genérico, en donde se les acusa de recrear contratos que convierten a su hijo en titular de numerosas canciones y videos.

“¿Fraude?, no he escuchado absolutamente nada acerca de fraude. Yo conozco a don Jaime y yo siempre lo he conocido como una persona trabajadora y luchadora“, aseguró.

Comentó que melodías son similares entre ellas a partir de varias cuestiones de teoría musical, pudiendo provocar que se puede considerar plagio o fraude.

“Partes de ciertas canciones están en una misma tonalidad y caen en una misma figura, y eso los hace caer en similitudes. Nosotros cuando nos mandan unos temas, al momento de escucharlos si llegaran a sonar parecidos, no los grabamos, y muchas veces uno no se da cuenta de esas similitudes”, señaló.