“Juntas invencibles”: más de 2 mil 500 adolescentes guatemaltecas se empoderan escribiendo sus sueños

Marolen Martínez es una escritora guatemalteca y promotora de temas de liderazgo. Desde el 2019 a la fecha, ha desarrollado programas de capacitación enfocados en mujeres a través del emprendimiento.



En el 2020, la escritora lanzó su primer libro, Decisiones, amor y encuentros; en el 2021, 100 kilómetros de pasión, y en el 2023, Juntas invencibles, el cual tiene una versión para adolescentes que se imprimió en 2024.



Martínez comparte que recibió comentarios positivos de las mujeres cuando lanzó el libro en el 2023, lo que la motivó a crear una propuesta para niñas y adolescentes.



“Me preocupan los embarazos tempranos, y las estadísticas aumentan. La finalidad es llegar a las más jóvenes, en un lenguaje dedicado a ellas… No podemos hablar de eliminar la desnutrición, mejorar la educación o los índices de desarrollo humano si 14 niñas quedan embarazadas al día y esta situación las impacta al no seguir estudiando o entrar a un círculo de violencia”, dice.



Agrega que en su adolescencia nunca vivió con su madre, y hubiera querido que alguien le hablara “de ciertos temas… Hace 40 años nadie nos hablaba de salir adelante, menos de empoderamiento”, comenta Martínez.

La escritora recuerda a su padre con especial cariño, él trabajaba en construcción y fue quien la inspiró a seguir sus sueños.



En este libro, las adolescentes hacen sus planteamientos de vida mientras tienen frases y espacios para expresarse. Uno de los mensajes que la autora quiere llevar a las nuevas generaciones es el valor del amor propio.



Martínez comparte que el libro está a la venta, pero tiene en paralelo un proyecto que crece cada día. Con el apoyo de patrocinadores, ha entregado dos mil 500 libros gratis en seis instituciones educativas en la capital guatemalteca. El gran objetivo de Martínez es llegar en el 2025 a escuelas e institutos en los departamentos de Guatemala.



Niñas reciben libro gratuito

Se han creado dinámicas en la entrega del libro, como charlas y capacitaciones. Recientemente se invitó a las jóvenes a escribir en un concurso literario. Como resultado, participaron 72 estudiantes y hubo 23 adolescentes ganadoras.

Además, ha empezado un plan piloto con el que se capacita a las estudiantes para ser creadoras de contenido de valor para otras adolescentes.



Una de las participantes es Jackelinne Mejía, de 18 años, quien estudia en la Escuela Nacional Central de Formación Secretarial. Comparte que uno de sus grandes aprendizajes es celebrar y abrazarse a sí misma por los logros que tenga, aunque sean pequeños pasos.



“También el libro me ha llevado a hacer cosas nuevas, como dibujar”, agrega. Para Herminia Rodas, de 17 años y estudiante del mismo plantel que Mejía, a través de estas páginas ha descubierto que, como adolescente, a veces las críticas pesan demasiado. “Ahora sé que, si me siento bien conmigo y empoderada, no debe importarme la opinión de los demás”.



Por su parte, Allison Hernández, de 13 años, del Instituto Normal Centro América (INCA), comparte que ha aprendido también a decirse a sí misma que puede seguir adelante, sin importar lo que pase. “El libro me ha ayudado a combatir mis miedos, poco a poco”, puntualiza.

Es un libro enfocado al desarrollo femenino y empoderamiento emocional para las mujeres. “Hoy se hace necesario que las mujeres se empoderen desde su interior, desde sus pensamientos y emociones para así lograr sus objetivos productivos y rentables. Este libro lo escribí especialmente para las niñas y adolescentes; es un libro escrito con amor y con el mayor deseo de que muchas jovencitas crean que sí pueden hacer realidad sus sueños ¡porque sí es posible! deben de creer en ellas mismas, sin permitir que nada ni nadie intoxique su mente, su alma, su corazón y su espíritu. La meta para los próximos meses es completar la entrega del libro a cinco mil adolescentes de establecimientos públicos”, dice la autora del libro

Además de ser escritora es promotora de las iniciativas #HablemosSinPajas y #SiempreVivas. La primera tiene la finalidad de disminuir el embarazo en niñas y adolescentes. La segunda es con el objetivo de crear conciencia social para disminuir la violencia hacia la mujer.

El libro también puede comprarse en las redes sociales de la escritora, en Instagram está en @marolenmartinezescritora.