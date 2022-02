Kanye West, Justin Bieber, “El Buki” y otras celebridades que asistieron al Super Bowl 2022

Este año, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl estuvo a cargo de Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quienes hicieron que las personas presentes en el SoFi Stadium se levantaran de sus asientos para cantar sus más famosos temas.

Al ser uno de los eventos deportivos más importantes del año, varias celebridades se hicieron presentes en California para presenciar el encuentro entre los Bengals y los Rams y disfrutar del espectáculo que representa el Super Bowl.

Jennifer Lopez, Justin Bieber y Marco Antonio Solís son algunos de los famosos que fueron identificados por las cámaras luego de asistir al SoFi Stadium y disfrutar del Super Bowl LVI. Sin embargo, un gran número de celebridades estuvieron presentes en el evento y dejaron algunos momentos curiosos.

El rapero asistió al máximo evento de la NFL junto a sus dos hijos mayores, North y Saint West, quienes lucían sus jerseys de los Rams en apoyo al conjunto de Los Ángeles.

Asimismo, la ex pareja de Kim Kardashian estuvo acompañado por Antonio Brown, ex estrella de la NFL quien recientemente demandó a los Tampa Bay Buccaneers por difamación e incumplimiento en el pago de su salario.

“The Rock” fue la primera celebridad en aparecer durante el Super Bowl LVI. El ex luchador de la WWE fue el encargado de presentar a los dos equipos que competirían por el trofeo Vince Lombardi .

Hace dos años, en la edición 55 del Super Bowl, Dwayne Johnson también abrió el show al anunciar a las dos franquicias que se enfrentaban por el título: Kansas City y San Francisco.

El popular artista canadiense asistió al Super Bowl en compañía de su esposa Hailey Bieber, con quien disfrutó el show de medio tiempo.

Justin Bieber compartió sitio con la supermodelo Kendall Jenner ya que la medio hermana de las Kardashian y Hailey son grandes amigas

JLo fue captada por las cámaras durante el show de medio tiempo bailando con su pareja Ben Affleck en uno de los palcos del SoFi Stadium.

La artista de 52 años volvió a robarse los reflectores luego de ser la protagonista del espectáculo de medio tiempo en la edición 54 del Super Bowl.

I think JLo enjoyed the #SuperBowl halftime show a little more than Ben. pic.twitter.com/TWjXIUrJ1b

— Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 14, 2022