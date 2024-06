Karol G, a partir de su rotundo éxito dentro de la industria musical, fue galardonada este 9 de junio como “Mujer del Año”, durante la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música, evento transmitido por Telemundo Internacional para toda Latinoamérica.

La cantante colombiana, quien actualmente se encuentra en su gira por Europa patrocinando su álbum “Mañana será bonito”, no pudo asistir a la premiación. No obstante, esto no le impidió dar un discurso por medio de una transmisión que conmovió a todo los presentes en el salón.

Karol G, quien fue también premiada como “Woman of the year”, en su versión anglosajona en marzo de este año, comenzó con los respectivos agradecimientos a Billboard, por el premio recibido.

De igual manera, se concentró en agradecer a todas las mujeres que la ayudaron a conseguir el reconocimiento: “Quiero agradecer infinitamente a todas las mujeres que han hecho posible que esta noche yo reciba esto. Creo que no es solo un trabajo mío sino de todas las mujeres que hacen parte de mi trabajo”.

Del mismo modo, concluyó mencionando a las generaciones que han pasado antes que ella – por las cuales, Karol reitera, es posible que ella pueda recibir ese galardón – y las artistas que vendrán después de ella a seguir creciendo dentro de la industria.

“Muchas gracias a todos, a todas las mujeres que están ahí esta noche. Felicidades a todas. Recibo Mujer del Año. En el futuro serán otras diferentes, en el pasado fueron otras que me dieron esta oportunidad. Que este movimiento no deje de crecer. Muchas gracias a todos. Los amo mucho”, externó.

Billboard informó que la cantante nacida en Medellín se convierte en la primera artista en grabar mayormente en español en ser reconocida como “Mujer del año” desde el 2007.

Del mismo modo, la directora editorial de esta empresa reiteró lo anterior diciendo: “Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadas y su audaz confianza”.

Por qué gana el premio

Karol G recibió este premio a raíz de sus logros durante los primeros seis meses de este 2024.

Su álbum más reciente “Mañana será bonito” logró romper varios récords en las distintas plataformas de streaming. Además, la cantante, como artista, ha conseguido varios hitos dentro de su carrera. Entre estos se encuentran:

Mayor cantidad de reproducciones de un álbum latino femenino en un día en Apple Music.

de un álbum latino femenino en un día en Apple Music. Mayor debut de streaming de una artista femenina Latina en Spotify.

El álbum "Mañana será bonito" se posicionó en el puesto 3 en el Billobard.

en el Billobard. Primera artista en tener dos álbumes latinos en el top 10 de la lista Billboard, en el mismo año.

La cantante esta posicionada en el tercer lugar como artista femenina con mayores éxitos en “Hot Latin Songs”.

Artísta más vista en Youtube durante el 2023.

Su gira “$trip Love Tour” ocupó el puesto 8 en la lista de las 10 giras musicales más exitosas del mundo de Pollstar.

Ganadora del premio al mejor álbum urbano, siendo la primera mujer en ganarlo.

Durante sus giras, ha vendido 925 mil entradas, teniendo ingresos de US$ 155 millones.

Ha mantenido su puesto como la artista latina más reproducida en la plataforma de Spotify por cuatro años consecutivos.

Discurso de papá G

Antes de que la transmisión de Karol G saliera al aire, el papá de la cantante, Guillermo Giraldo, también conocido como papá G, dio un pequeño discurso al público en honor de su hija.

“Me halaga demasiado estar rodado de tantas estrellas, de tantas leyendas, de tantas mujeres tan talentosas que hoy están arrasando en el mundo de la música mundial”, fueron las palabras de papá G para introducir el discurso de la cantante.

Papá G subio el día de ayer a recibir el premio “Mujer del Año” de Karol G en los Billboard Woman in Music. pic.twitter.com/fnEVWe57O4 — Karol G México (@bichota_mexico) June 10, 2024

Otras artistas en ganar

Además de Karol G, otras mujeres latinas fueron galardonadas durante este evento. Entre los premios se encontraban:

“Leyenda”, ganado por Gloria Estefan.

“Impacto Global”, ganado por Camila Cabello.

Trayectoria Musical”, ganado por Ana Bárbara.

“Dinastía Musical”, por Ángela Aguilar.

“Espíritu de Cambio”, ganado por Kany García.

“Pionera”, el premio fue para La India.

“Estrella en Ascenso”, ganado por Kali Uchis.

Información recopilada en Billboard, El Espectador y Los Ángeles Times