“La bailan los abuelitos”: la polémica declaración de Miss Universo Guatemala sobre la marimba

Guevara Morfín dijo que Guatemala tiene “música muy hermosa”. “Tenemos nuestra música, es nuestra marimba; definitivamente, el son”, dijo.

Sin embargo, al continuar con su explicación hizo un comentario que muchos calificaron como desafortunado.

“Entonces… es música muy movidita para bailar. Bueno, la bailan los abuelitos. Nosotros todavía no, ya que crecimos en otra generación que no bailamos marimba, pero la apreciamos todavía”, comentó.

Las críticas hacia Miss Guatemala no se hicieron esperar, no solo son por su comentario, sino también por el gesto de rechazo que hizo cuando dijo que no bailaba marimba porque creció en otra generación.

El video que rápidamente se hizo viral, fue subido hace más de 20 horas por el sitio Miss Universe Colombia.

Entre los comentarios hubo varios que hicieron referencia a la respuesta de la guatemalteca.

“Si ni ella se siente orgullosa de su música, no sé que está haciendo representando nuestro país”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

Miss Universo Guatemala 2021: “Los jóvenes no bailamos la marimba” Escucha como se refiera a la música típica de su país. pic.twitter.com/Tdth6TBDsh — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) December 6, 2021

La 70 edición de Miss Universo se celebrará en la ciudad de Eilat, al sur de Israel. El 12 de diciembre será la elección, pero las participantes ya se encuentran recorriendo la ciudad y sus alrededores.