La Chabela cumple 100 años y así lo celebran los artistas con temas de protesta

El historiador Mynor Carrera en un recorrido por la muestra dedicada a los 100 años de La Chabela, símbolo de la Huelga de Dolores y de los sancarlistas. (Foto Prensa Libre. Erick Ávila)

Artistas de diferentes ramas en grabado, escultura, pintura y caricatura se unen para conmemorar el centenario de La Chabela, el símbolo de la tradicional Huelga de Dolores que este año, por segunda ocasión, no saldrá a las calles debido a la pandemia.

Lea más Más de los tejidos guatemaltecos Ingrid Reyes 24 de febrero de 2021 a las 11:11h

La mayoría de artistas viven en la ciudad capital Jennifer De León, Gloria Quiná, Luz María Ori, Gerardo Orizábal, Marlon Mayén, Fredy Rangel, Juan Carlos Aguilar, Edgar Morales, Marvin Olivares y Fabricio Fernández, destaca la participación del jalapaneco Samec Ávalos,

Esta exposición estará disponible de manera virtual a través del Facebook Musac Guatemala/ @MuseodelaUSAC. La inauguración será a través de un video en vivo el jueves 18, a las 11 horas. Según la condición de país en algunos meses podría abrirse al público.

Los artistas están regalando su trabajo para que quede como una muestra permanente en el Musac. Algunas de las piezas muestran a La Chabela con su mascarilla y con otros detalles que se han tenido durante la pandemia.

Para conocer más sobre este ícono de los estudiantes sancarlistas, el historiador Mynor Carrera comenta que la famosa Huelga de Dolores se dio una pausa durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera porque fue prohibida desde 1903. Un 18 de marzo de 1921, casi a un año del derrocamiento de Estrada se reinicia la huelga.

Los estudiantes de medicina y derecho fueron quienes organizaron este desfile que en ese año fue bastante sencillo, pero que al frente traía una pancarta de fondo negro con una muerte de blanco con el texto “Aquí está tu son Chabela… No nos lo tientes”. Esta se convirtió en el símbolo de protesta de esta actividad.

Carrera comenta que existe un son llamado Chabela en Cahabón, Alta Verapaz y es posible que por eso la han de haber puesto a bailar, además de explicar que el “no nos lo tientes” viene del significado del periódico de este lugar de educación superior llamado No nos tientes, que hace alusión a rituales católicos y a la Biblia en su propia interpretación, en el momento de la resurrección en el libro de San Juan explica que Jesús le dice a María Magdalena “no me toques, porque aún no he subido a mi Padre“.

Hernán Martínez Sobral fue quien la dibujó. Carrera explica que era una imagen sencilla y fue encomendada a él por su trayectoria artística y solicitada por Epaminondas Quintana.

La famosa Chabela sería la primera mujer que llega al imaginario de la Huelga de Dolores, “según la investigación no es un homenaje a la mujer precisamente porque en ese tiempo los huelgueros eran machistas”, explica el historiador. El esqueleto está bailando, con una mano en el pubis, y en la otra, enarbolando una botella y se expresa. “Ella es la que en este centenario denuncia, pone en su lugar a todos, escucha todo y pone en evidencia en especial a los políticos corruptos”, agrega Carrera.

Su centenario se da en un año de pandemia, por segundo año sin participar en la huelga. Una de las curiosidades históricas del 2021 es que el 6 de marzo pasado fue nombrada por el actual Comité de Huelga como Rectora Magnífica y Vitalicia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto fue en un acto a puerta cerrado y como parte de las expresión de los estudiantes ante las órdenes de captura de un ex Rector Estuardo Gálvez y quien era el Rector actual Murphy Paiz.

Un recorrido por algunas piezas

Parte de los artistas participantes comparten el significado de su obra y otros detalles. Ellos fueron convocados hace algunas semanas para crear obras con esta figura central.

La (Bi) Centenaria

El artista Gerardo Orizabal comenta que su obra está elaborada en técnica mixta sobre tela, con dimensiones de 182 centímetros de base por 182 centímetros de altura. Su nombre surge al unir dos celebraciones importantes en nuestro país, el primero se debe a los 200 años de Independencia, y el segundo a los 100 años de nuestra querida Chabela.

“En medio de la crisis económica y de la pandemia del coronavirus en la que estamos inmersos, el descaro del robo y mal uso del dinero por parte de los administradores del Estado…”, dice Orizabal. Además explica que la figura protagónica que está hacia el lado derecho del cuadro, es la Chabela disfrazada de nuestro actual presidente Alejandro Giammattei… el pantalón que debería ser un azul como la bandera, está impregnado de una oscuridad que no deja ver su color real, el azul del cielo y de los mares que nos evocan libertad…”.

La Chabela Justiciera

Para Luz María Ori, La Chabela después de cumplir 100 años de su nacimiento y trayectoria, representa no sólo la burla a la injusticia si no que defiende los derechos, no sólo de los estudiantes si no de todo el pueblo guatemalteco. Y como dice su frase “ Aquí está tu son Chabela no nos lo tientes” así que para mí es como decir “ aténganse a las consecuencias” de tener al pueblo sumiso y unidos en el engaño, la pobreza y el miedo. El lienzo conforme la empecé a plasmar eso me habló y se fue transformando“, agrega Ori.

La madre Chabela

Esta es la propuesta de la sancarlista Gloria Quiná. “Es fascinante que se convierta en un ícono que toman los universitarios y quise representarla como una madre pariendo a los estudiantes y la consciencia de los estudiantes”, dice la artista.

En su trabajo aparece además una parte del claustro de la antigua universidad, el Musac y el edificio que alberga la biblioteca de la Usac. La sangre que emana de La Chabela está en los estudiantes universitarios que antes han hecho presencia en manifestaciones.

Chabela

Jennifer de León es estudiante de la Escuela Superior de Arte. Tiene 20 años y en su obra ha querido plasmar a La Chabela que viste una máscara de las que se usaba durante la peste negra y tiene dinero porque representa lo que actualmente las autoridades han convertido la pandemia con la falta de acciones de todo lo que se necesita en el país.

Expresa la importancia de este símbolo para la Universidad y que hoy también es una expresión. La artista también invita a otras conferencias y publicaciones que se tendrán en forma digital.