La fortuna que Shakira y Piqué tendrían que dividir tras su separación

Luego de doce años juntos y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación el pasado 4 de junio por medio de un comunicado, en el que pedían respeto a su privacidad por el bien de los niños. Entre los cuestionamientos que surgen ahora es qué pasará con la custodia de sus primogénitos y cómo será la división del patrimonio que construyeron juntos.

De acuerdo con medios internacionales, la pareja está planeando iniciar acciones legales con respecto a la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, a pesar de no tramitar un divorcio porque no se casaron. Al parecer la intérprete de La Tortura y Ojos así no quiere continuar viviendo en España por lo que tiene la intención de instalarse en otro país con sus dos hijos, pero el jugador del F.C. Barcelona se niega a separarse de los niños. Esto podría iniciar una batalla legar por la custodia de los infantes.