Shakira y Piqué: los mensajes del futbolista a una modelo que confirmarían su infidelidad

De acuerdo con varios medios españoles, los problemas entre Shakira y Gerard Piqué habrían provocado que el defensor central del FC Barcelona se fuera de la casa y dejara a su pareja con sus dos hijos.

Asimismo, esta situación habría hecho que Shakira le dedicara Piqué su más reciente sencillo, el tema Te felicito.

A raíz del escándalo por la supuesta infidelidad de Gerard Piqué, la modelo brasileña Suzy Cortez, mejor conocida como Miss BumBum, habló sobre su relación con el futbolista y los polémicos mensajes que recibió hace algunos años.

La modelo rompió su silencio y, durante una entrevista con El diario NY, aseguró que varios jugadores del FC Barcelona han hablado con ella y confesó que Gerard Piqué le envió varios mensajes comprometedores en los que hacía preguntas indiscretas sobre su cuerpo.

“Fue el que me mandó mensajes más directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, reveló Miss BumBum.

Asimismo, Suzy Cortez confesó que llegó a conocer a Piqué gracias a su relación con el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, reconoció la modelo.

Para finalizar, la modelo brasileña indicó que nunca habló sobre los mensajes inapropiados de Piqué por respeto a Shakira y aseguró que, tras la infidelidad del jugador, está dispuesta a contar todo lo que sucedió entre ambos.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, concluyó.