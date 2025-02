Historia de La Marimba de Guatemala, un símbolo patrio

“La marimba surgió en Mesoamérica ente 1492 y 1680, como resultado de la fusión de elementos culturales de África, Europa y América”, explica Léster Homero Godínez, creador del concepto de marimba de concierto, en su libro La marimba guatemalteca.

África, aportó el concepto de agrupar tablillas en sucesión y percutirlas, principio originario probablemente de Asia. Este continente también aportó el vocablo marimba, de origen bantú, lenguaje africano. Europa, aportó el sistema musical temperado (escala de doce tonos), que asigna un nombre y un sonido determinado a cada tablilla”, explica Godínez.

El aporte mesoamericano consistió en los materiales como la madera de hormigo (Platimyscium dimorphandrum), especie exclusiva de esta área del continente americano y desconocida en África, según la University of Yale, de Estados Unidos, así como la madera de güisisil para fabricar las baquetas o bolillos. “Además los guatemaltecos convirtieron este instrumento rítmico, en uno melódico y armónico que evolucionó con propia espíritu musical nuestro”, agregó Godínez.

Dos teorías sobre el rigen de la marimba

Aunque no se ha logrado comprobar el origen maya de la marimba, existen teorías que la defienden, dos de las más extendidas son las del folclorista guatemalteco Marcial Armas Lara y la del vaso de cerámica de Ratinlinxul.

Armas Lara apoya su teoría en un códice que unos dignatarios maya k’iche’ le permitieran copiar, en mayo de 1958, en el cual “un dios tañe la marimba de brazo”, según su descripción este lienzo es de corteza de árbol, mide 18 x 24 centímetros y el dibujo tiene aproximadamente 15.5 x 19.5 centímetros. Desafortunadamente no se conoce el paradero de este códice.

Otra teoría que defiende el origen maya de la marimba se basa en el vaso de cerámica de Ratinlinxul, de la región de Chamá, Alta Verapaz, Guatemala. Según el investigador Carlos Ramiro Asturias, esta pieza se encuentra en el museo de la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, bajo el código NA 11701. Esta hipótesis fue presentada inicialmente por el historiador Mariano López Mayorical.

López describe la escena como “un desfile arcaico ceremonial, que comprende misticismo, armonizado en cortejo de intérpretes musicales, portadores de originales instrumentos entre los cuales sobresalen, sonajas o chinchines…un conductor que acarrea en la espalda un tablero de Ojom (marimba), portadores que exhiben tapados de cintura con pieles de jaguar y músicos trompetistas.

López reconoce que la ilustración copiada del vaso de Ratinlinxul, ha estado sujeta a “retoques y perfeccionamientos”. Para el musicólogo, compositor y pintor guatemalteco Enrique Anleu Díaz, la escena muestra “a un señor principal llevado en un palanquín por dos cargadores, le siguen cuatro servidores, uno lleva un cacaxte (armazón de madera precolombino para transportar objetos en la espalda), los otros llevan una especie de remos, explicable por provenir la escena de una región de ríos navegables”.

Para Anleu, “los afanes por demostrar un origen antiguo de la marimba en Guatemala, ha llevado ha falsificar documentos gráficos, o dar opiniones sin ninguna base en la interpretación de estas evidencias”.

Marimba en Guatemala, sinónimo de cultura

El origen de la marimba no es lo más importante, “la marimba puede no ser de Guatemala, pero es indudablemente guatemalteca”, dijo Erna Fergusson (1888-1964), escritora, historiadora e investigadora de la cultura y la historia de México y Guatemala.

Para Godínez, la marimba es “un fenómeno cultural un hecho folclórico, de la tradición popular, un proceso social, un fenómeno histórico, un patrimonio cultural, un elemento de identidad, un fenómeno acústico, un símbolo de nacionalidad, un elemento de promoción turística, una herramienta para el arte y la creación, un medio para el solaz, un objeto de fervor nacionalista, un factor de remembranza, un objeto de pasión, un símbolo cívico, un símbolo patrio, una joya de la artesanía nacional y hasta un objeto de explotación comercial”.

Instrumento nacional y símbolo patrio

El 17 de octubre de 1978 un grupo de congresistas animados por Rafael Téllez García, logró que el Congreso de la República emitiera el decreto No. 66-78 en el cual se declaró a la marimba el instrumento Nacional de Guatemala. “Porque ha constituido la genuina manifestación de la nacionalidad guatemalteca, existiendo a la fecha obras de una gran calidad artística dentro de la producción de compositores nacionales, lo que constituye la representación del espíritu guatemalteco”. el artículo 2º. declara día de la marimba, el 20 de febrero de cada año.

El 31 de agosto de 1999, el Congreso de la República, aprobó en tercera lectura, el decreto 31-99, por el cual designa la marimba símbolo nacional. Esto significa que el instrumento autóctono debe ser respetado en sumo grado, junto a la monja blanca, el quetzal, la ceiba pentandra, el himno nacional, la bandera y el escudo nacionales.

El decreto 31-99 se publicó en el Diario de Centro América, diario oficial de Guatemala, el 1 de octubre de 1999, y establece: Artículo 1º, se declara la marimba símbolo nacional, “por ser un instrumento histórico de valor cultural, de arte y tradición de los guatemaltecos, propia de nuestro país y que enaltece nuestra cultura e idiosincrasia”.

En el corazón guatemalteco

Actualmente se han escrito y compuesto miles de melodías para marimba y existen destacados compositores que han aportado su talento, habilidad, inspiración y sensibilidad artística para componer melodías que han anidado en el sentimiento del guatemalteco y se han convertido en símbolos de identidad y nacionalismo.

El músico, compositor y licenciado en arte, creador del concepto de marimba de concierto, Léster Homero Godínez (1945), es el compositor del son Amanecer. “Esta melodía era para un documental sobre el lago de Atitlán, por lo que me puse a investigar y ver fotografías del lugar, pero una imagen fue la que me llamó la atención: un amanecer. En la madrugada desperté y escribí las primeras notas. Por la mañana intenté escribirla, pero ya no la sabía. Afortunadamente tenía las notas anteriores y me sirvieron para terminarla. Eso me enseñó que cuando viene la inspiración hay que tomarla inmediatamente”, recuerda el compositor.

El también músico y compositor don Guillermo de León Ruiz, ha compuesto más de 450 melodías para marimba. Una de las más conocida es la cumbia Las chancletas de Nayo Capero. “Yo hago mis melodías porque Dios me ha dado ese privilegio, las dedico sin esperar nada a cambio o pedir retribución”, comentó a Prensa Libre, hace una década.

Otra de las composiciones de De León Ruiz, más conocidas y gustadas entre los guatemaltecos es En Cuilco me enamoré. La compuso a solicitud del también marimbista Elmo Cupertino Sánchez, director de la marimba del Inguat, en 1983.

“¡Hágame una melodía para mi pueblo”, dijo en cierta ocasión Sánchez a don Guillermo. Pasó el tiempo, Sánchez se casó con la novia de su infancia, a la que conocía desde que eran niños, habían sido vecinos y jugaron juntos.

En cierta ocasión De León se dirigía a tocar marimba a una fiesta en Ciudad de Plata, zona 7 de la capital, al bajar del bus empezó a tararear una melodía, después de caminar dos cuadras tenía terminada la composición. “En esa misma fiesta la tocamos en una marimba de 5 ejecutantes”, recordó don Guillermo.

