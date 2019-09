La muerte de Camilo Sesto, “trending topic” mundial

View this post on Instagram

En el año 1999 hice un guion basado sobre todo en canciones de Camilo Sesto. Nunca se llegó a hacer en pantalla entre otras cosas porque no se hubieran podido conseguir los derechos de sus canciones. Además el guión era súper gay y en aquel momento no era vendible. Camilo Sesto siempre jugó a la ambigüedad pero nunca dijo claramente cuál era su opción sexual. Canciones como " a escondidas tengo que amarte, a escondidas cada tarde", se convirtieron en himnos gays, quisiera él o no. No hay club gay de Madrid que no haya pinchado " Vivir así es morir de amor". V porque cualquier persona LGTB de cierta edad se puede identificar con esa estrofa que dice que " siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora". Camilo era guapísimo, tenía una voz increíble y , aunque no lo creáis ahora, era ídolo de chicas. Si, de chicas. Cuando yo era niña era el ídolo de todas las adolescentes españolas. Creo que hizo bien no explicando cuál era su orientación sexual porque en realidad era un espejo en el que la gente se miraba. Él era un hombre bello y deseable y cada persona veía en él lo que quería desear. Y proyectaba en ell sus fantasías. Creo que él jugaba muy estudiadamente con esa ambigüedad. Al principio en el franquismo, porque sabía que había un público gay que le tenía él como referencia, y que sus letras veladas llegaban a mucha gente que no podía decir en alto lo que sentía. Y después, cuando el orgullo LGBT ya pudo celebrarse, se siguió teniendo a Camilo como referencia porque él había abierto un camino. Fuera cual fuera la vida privada de Camilo, había dado con sus letras una voz a los y las que no la tenían. En fin, un hombre guapísimo, una voz increíble, una actitud brutal en el escenario y una gran habilidad para reírse de sí mismo como cuando interpretó el famosisimo tema "Mola mazo". Bravo Camilo. Siempre te recordaremos #camilo #camilosesto