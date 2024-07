Un hombre acusado de seguir a Emma Watson fue arrestado el pasado 26 de junio en Oxford, Inglaterra.

Chad Michael Busto, de 44 años, fue capturado por las autoridades locales luego de llegar a la universidad donde la actriz está estudiando y realizar varias preguntas con el fin de localizarla.

La actriz que interpreta al personaje de Hermione en Harry Potter actualmente se encuentra cursando un máster en escritura creativa en la Universidad de Oxford después de haberse graduado de una licenciatura en Literatura Inglesa en la Universidad de Brown.

En esta prestigiosa universidad fue donde el detenido llevó a cabo su plan para conocer a Emma Watson al perseguirla dentro de sus instalaciones.

Según The Sun, Chad Michael Busto, de nacionalidad estadounidense, fue arrestado por las autoridades bajo sospecha de acoso; sin embargo, posteriormente quedó en libertad bajo investigación.

El hombre de 44 años habría llegado al Reino Unido con tan solo 800 libras y un saco de dormir, por lo que comenzó a dormir en una iglesia.

Días después, llegó a la Universidad de Oxford para indagar sobre el paradero de Emma Watson, con quien, de acuerdo a sus declaraciones, quería “conectar” para hablar sobre un “gran caso” que afirma haber ganado en Estados Unidos en 2021.

Drew Barrymore's alleged stalker, Chad Michael Busto, arrested at NYFW event demanding to see Emma Watson.



Busto was charged with two counts of disorderly conduct and two counts of trespassing. pic.twitter.com/52AD5I6YEg