La serie de ‘El señor de los anillos’ revela su fecha de estreno junto con primera imagen

El anuncio también llegó acompañado de una gran sorpresa. La primera imagen de la producción de lo que será una de las series más esperadas de ‘El señor de los anillos’ fue compartida con un misterioso personaje del cual aún se desconocen detalles.

La serie filmada principalmente en Nueva Zelanda contará con un episodio nuevo cada semana después de su estreno. Este nuevo drama traerá por primera ocasión a la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien.

La serie de ‘El señor de los anillos’ estará situada miles de años antes de los eventos de los libros de The Hobbit y The Lord of the Rings. La serie tendrá a un elenco de personajes, conocidos y nuevos, mientras confrontan el temido resurgimiento de la maldad en la Tierra Media.

El elenco antes revelado está conformado por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD

