“La verdad os hará libres: El video que metió en aprietos a Madonna por difundir información falsa sobre el coronavirus

En su posteo ante 15.4 millones de seguidores, Madonna afirmó que una vacuna probada había estado disponible durante meses, pero se mantenía en secreto “para permitir que los ricos se enriquecieran y los pobres y los enfermos se enfermaran”.

A ese texto adjuntó un video en el que la doctora elogia la hidroxicloroquina como una cura milagrosa de coronavirus, aunque el medicamento no tiene respaldo científico contra la covid-19.

“Hemos eliminado este video por hacer afirmaciones falsas sobre curas y métodos de prevención para covd-19”, dijo a la AFP el miércoles 29 de julio una portavoz de la red social de Facebook.

La publicación de Madonna fue eliminada, pero las capturas de pantalla mostraron que Instagram la había etiquetado antes como “información falsa, revisada por verificadores de hechos independientes” con un enlace a un sitio que desacredita el video.

Madonna posted the video of Dr. Stella Immanuel, the physician who falsely stated that hydroxychloroquine is a cure for Covid-19 and that masks don’t help to reduce transmission

In her caption, Madonna says the so-called “Demon Sperm” Doctor is her hero

IG has flagged the post pic.twitter.com/RISg6lMg5X

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 29, 2020