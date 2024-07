Lady Gaga es una de las estrellas pop más importantes del mundo de la música al haber vendido millones de discos en sus más de 15 años de carrera.

En las últimas horas, la cantante nacida en Nueva York se convirtió en tendencia debido al lanzamiento del segundo trailer de la película Joker: Folie à Deux.

No obstante, Lady Gaga también dio de qué hablar en redes sociales por su presunta participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

A tan solo horas de que inicie la justa olímpica, la intérprete de temas como Poker Face y Shallow fue vista en la Ciudad de la Luz, por lo que se comenzó a teorizar sobre su posible presentación.

Lady Gaga llegó a París el pasado lunes 22 de julio y, durante su arribo al hotel en el que se hospeda, saludó a sus fans y les lanzó besos desde el techo.

Esta ceremonia de apertura será la primera en realizarse fuera de un estadio, por lo que esta podría ser la oportunidad perfecta para que Lady Gaga demuestre su talento frente a millones de personas.

Pese al furor generado por su presencia en París, hasta el momento ni la cantante de 38 años ni sus representantes han hablado sobre su presunta participación en los Juegos Olímpicos.

Sorprendentemente, Lady Gaga no es la única celebridad que ha sido captada en la capital francesa, ya que Katy Perry, Sabrina Carpenter e incluso Snoop Dogg también han sido vistos por las calles de la ciudad.

