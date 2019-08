Las fotos de Miley Cyrus besando a Kaitlynn Carter

Este sábado 10 de agosto, la revista People confirmó que la estrella estadounidense Miley Cyrus se separó del actor australiano Liam Hemsworth, con quien se casó en el 2018.

Luego de este anuncio, que tomó por sorpresa a sus admiradores, el portal TMZ y otros medios de farándula publicaron varias fotografías en las que Cyrus aparece besando a la bloguera e influencer Kaitlynn Carter.

De acuerdo con TMZ, las imágenes fueron captadas el viernes último, mientras ambas estaban disfrutando de un día de relajación.

Después de 10 años de relación, en la que Miley y Liam se separaron en varias ocasiones, la estrella de Hannah Montana decidió poner fin a su relación con el actor de Los juegos del hambre. Según el comunicado oficial, la ruptura fue amistosa.

Hmmmm. Miley Cyrus and Kaitlynn Carter Kiss Kiss Poolside in Italy After Split With Liam Hemsworth https://t.co/3OklktPuMR

— TMZ (@TMZ) August 11, 2019