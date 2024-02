La cantante dio un concierto en Guatemala la noche del viernes 16 de febrero con su gira “Abre su alma 2024”, siendo la primera vez que aparece públicamente luego de los rumores de infidelidad de su expareja Peso Pluma.

Durante el concierto la artista sorprendió a sus fans al emitir un conmovedor mensaje:



“Más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Que estén acá hoy, es un gran apoyo para mí de verdad"

"Sé que se lo merecen, porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder. Así que gracias de verdad a toda la gente presente y vamos a seguir".

Luego de esto los fanáticos disfrutaron del concierto y elogiaron a la artista con ritos y elogios.

Nicki Nicole, por medio de un comunicado en sus redes sociales, confirmó su separación con Peso Pluma y reveló que se enteró de la infidelidad de la misma forma que su público: a través de videos que se hicieron virales.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, indicó.