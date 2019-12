Las máximas representantes de los principales concursos de belleza rompen estereotipos

La jamaicana Toni-Ann Singh es coronada como Miss Universo durante la final del concurso de belleza, este sábado en Londres, Reino Unido. (Foto Prensa Libre: EFE/ Facundo Arrizabalaga).

El sábado pasado se seleccionó a Miss Mundo 2019. El concurso lo ganó la estudiante de psicología jamaicana Toni-Ann Singh.

En la ceremonia en Londres, también destacaron como finalistas Miss Francia y Miss India.

“A esa jovencita en St Thomas, Jamaica, y a todas las jóvenes del mundo, por favor crean en sí mismas”, tuiteó Singh, de 23 años, después de ser nombrada como una de las más bellas.

“Por favor, sepan que valen y que son capaces de realizar sus sueños. Esta corona no es mía sino vuestra. Tienen un objetivo”, escribió.

Durante el concurso destacó, en especial durante su interpretación musical en la que seleccionó una canción de Whintney Houston, I Have Nothing (No tengo nada).

Singh fue coronada por la ganadora del pasado año, la mexicana Vanessa Ponce de Leon.

Uno de los momentos que más se recordarán de la gala es la reacción de Miss Nigeria ante la victoria de Toni-Ann.

Singh es la cuarta jamaicana que se consagra Miss Mundo. La francesa Ophely Mezino y la india Suman Rao fueron finalistas.

Con el cierre de este evento es la primera vez en la historia que las mujeres negras tienen durante el mismo período los títulos de Miss USA, Cheslie Lryst; Miss Teen USA, Kaliegh Garris; Miss América, Nia Franklin; Miss Universo, Zozibini Tunzi y Miss Mundo, Toni-Ann Singh.

En la historia de los concursos de belleza, en la década de 1920 se impidió la participación de mujeres negras.

Según información de medios internacionales Vanessa Williams fue la primera Miss América negra en 1983, y Carole Anne-Marie Gist, la primera concursante negra Miss USA, fue coronada en 1990. Al año siguiente, Janel Bishop se convirtió en la primera Miss Teen USA negra.

