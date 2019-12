Las películas que llegarán al cine en 2020

Mulan volverá a la gran pantalla en 2020, pero lo hará en carne y hueso. (Foto: Hemeroteca PL).

En 2019 se estrenaron películas muy exitosas y aclamadas, una tras otra. Y todo apunta a que en el 2020, Hollywood mantendrá ese frenético ritmo.

A lo largo del año hemos visto algunos avances de lo que se avecina en los próximos meses, desde la nueva entrega de la franquicia policiaca Bad Boys hasta la versión en carne y hueso del clásico de Disney Mulan y la esperada Wonder Woman 1984.

Sí, aún falta mucho para que lleguen a los cines, pero los grandes estudios no descansan y ya tienen apuntadas sus fechas previstas de lanzamiento desde muy temprano, con una variedad que géneros que abarca el drama, la comedia, el horror y la fantasía, entre tantos otros.

La anticipación de los lanzamientos es tal que ya hay películas con fechas previstas para diciembre del año que viene, y se preparan campañas promocionales de millones de dólares.

Claro, todo puede cambiar, y suele suceder que a veces, por mil motivos, se atrasen un poco los lanzamientos, lo cual se va viendo en el camino y es anunciado por parte de los estudios.

Avengers: Endgame, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood o Star Wars: The Rise of Skywalker son algunas de las películas que el 2019 nos regaló y que han hecho de este un gran año para el cine. ¿Pasará lo mismo en 2020 o será aún mejor?

Como en la ficción, todo es impredecible, pero mientras tanto, ¿por qué no lee este listado de las películas más anticipadas del año próximo para comenzar a hacer sus apuestas y apuntar sus favoritas para ver en el cine?

3 de enero: The Grudge

El 2020 comienza con el estreno de The Grudge, una cinta inspirada en el filme de horror japonés Ju-on, ahora protagonizado por Andrea Riseborough y Demián Bichir. Es la cuarta parte de las series fílmicas de The Grudge, que se centran en una maldición que se pasa de víctima a víctima.

10 de enero: Underwater

Thriller de ciencia ficción con Kristen Stewart y Vincent Casse. Un equipo de investigadores submarinos luchan por sobrevivir luego de que un terremoto destruye su laboratorio subterráneo.

17 de enero: Bad Boys for Life

Vuelven Will Smith y Martin Lawrence para interpretar a los policías Mike y Marcus de la exitosa franquicia de acción y comedia. Se trata de la tercera entrega de Bad Boys, un ícono ya de las películas buddy cop (policías amigos).

17 de enero: Dolittle

Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Emma Thompson, Rami Malek, Tom Holland, Octavia Spencer, Selena Gómez, Marion Cotillard… A juzgar por todos esos nombres, el elenco de la nueva película inspirada en el personaje Dolittle es de lujo. Downey Jr. interpreta al doctor John Dolittle, un veterinario que tiene la habilidad de hablar con los animales.

24 de enero: The Gentlemen

The Gentlemen es una comedia británica dirigida por Guy Richie, y con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam y Henry Golding entre su elenco. Se centra en un expatriado estadounidense quien ha creado un imperio de marihuana en Londres que comienza a ser amenazado.

31 de enero: Gretel and Hansel

Basada en el clásico cuento de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, este filme de horror y fantasía lleva a los famosos protagonistas a un bosque oscuro en el cual deben encontrar trabajo y comida para ayudar a sus padres pobres.

7 de febrero: Birds of Prey

Después de separarse del Joker, Harley Quinn (Margot Robbie) se une a los superhéroes Black Canary, Huntress y Renee Montoya. El objetivo es salvar a una chica de un mafioso en Ciudad Gótica.

14 de febrero: Sonic the Hedgehog

El famoso personaje de los videojuegos llega al cine después de una polémica este año debido a que el aspecto del erizo era muy “humano”. Tuvieron que cambiarle su aspecto y ahora el público está más contento.

14 de febrero: Fantasy Island

Se trata de una versión siniestra de la famosa serie setentera Fantasy Island. En la historia, el enigmático señor Roarke se encarga de hacer realidad los sueños de los huéspedes que visitan su isla tropical, pero estas fantasías se convierten también en pesadillas.

21 de febrero: The Call of the Wild

Basado en el libro de 1993 del mismo nombre, The Call of the Wild sigue las aventuras de un perro llamado Buck que es robado de California, EE. UU. y es vendido a transportistas de carga en la región helada del Yukón, en Canadá. Actúa Harrison Ford.

6 de marzo: Onward

Onward, de Pixar, es una aventura fantástica ambientada en el mundo actual, en la que dos hermanos elfos buscan usar magia para pasar un día con su padre fallecido.

27 de marzo: Mulan

Sigue la tendencia de Disney de convertir en actores reales a sus protagonistas animados, y en 2020 será el turno de la guerrera china Mulan, interpretada por Liu Yifei.

3 de abril: The New Mutants

Producida por Marvel, será la décimo tercera y última película en la serie de X-Men. Se centra en un grupo de jóvenes mutantes que lucha por salir de unas instalaciones en donde los tienen cautivos.

8 de abril: No Time to Die

La película número 25 de James Bond y la quinta protagonizada por Daniel Craig en el papel del agente 007. Ahora, el famoso espía está retirado pero acepta una misión a solicitud de un amigo quien le pide buscar a un científico desaparecido.

17 de abril: Trolls: World Tour

En esta comedia musical de Dreamworks, secuela de la cinta de 2016, el mundo de los populares trolls se hace aún más grande. Con las voces de Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden y Ozzy Osbourne, entre otros.

1 de mayo: Black Widow

Scarlett Johansson vuelve a ser Black Widow, pero ahora en su propia película. De la trama se sabe que se enfocará en la heroína confrontando su pasado después de los eventos de Captain America: Civil War (2016).

8 de mayo: Legally Blonde 3

Las dos primeras películas de Legally Blonde son ya un clásico de la comedia. Reese Witherspoon regresa como Elle y eso significa que desde que dio a conocer la noticia ya hay grandes expectativas por la película.

8 de mayo: Barbie

Margot Robbie protagoniza esta historia en la que una muñeca ex expulsada de Barbieland por no ser perfecta; entonces, emprende una aventura por su cuenta.

21 de mayo: Matrix 4

Recientemente se dio a conocer que en mayo del 2020 veremos una nueva secuela de Matrix. Warner Brox. confirmó que Keanu Reeves seguirá interpretando a Neo en esta franquicia de ciencia ficción que este año cumplió dos décadas.

22 de mayo: Fast & Furious 9

Una película más de Rápido y Furioso, ¿por qué no? La próxima entrega de esta serie de acción y velocidad contará con la actuación de Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron y Michael Rooker.

22 de mayo: The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

La nueva película de Bob Esponja será en 3D en lugar de su habitual animación 2D. Es producida por Paramount Animation y Nickelodeon.

5 de junio: Wonder Woman 1984

Para los amantes de los cómics de DC, una de las cintas más esperadas del 2020, si no la que más, es Wonder Woman 1984. Gal Gadot vuelve a ser la Mujer Maravilla en esta secuela de la exitosa película de 2017, ambientada, como su título lo indica, en la década de los ochenta.

19 de junio: Soul

Otra de las películas de Pixar para el 2020 es Soul, una aventura fantástica sobre un maestro que sueña con interpretar jazz en vivo.

26 de junio: Top Gun: Maverick

Tom Cruise regresa en la secuela de este clásico de los ochenta. Ahora es un instructor de vuelo que asesora a una nueva generación de pilotos de la Marina de EE. UU.

3 de julio: Minions 2

Universal Pictures sabe que, desde que en 2015 lanzó la primera cinta animada de Minions, el público espera con ganas una segunda parte. Se centra en una historia sobre el origen de estas simpáticas criaturas.

10 de julio: Ghostbusters: Afterlife

Será la cuarta película de Los Cazafantasmas, pero en realidad, se tratará de la secuela directa de Ghostbusters II, de 1989, ambientada 30 años después de esa historia y con nuevos y veteranos protagonistas.

17 de julio: Tenet

Thriller escrito y dirigido por Christopher Nolan, del cual lo único que se sabe hasta ahora es que será una historia épica sobre el mundo del espionaje internacional.

24 de julio: Green Lantern Corps

Otra producción esperada de DC Comics para el año próximo. Seguirá las aventuras de varios Linternas Verdes.

31 de julio: Morbius

Basada en el personaje Morbius de Marvel, esta película contará con Jared Leto y Adria Arjona entre su elenco. El primero interpretará a Michael Morbius y Arjona a Martine Bancroft, su prometida.

7 de agosto: Coming 2 America

Eddie Murphy protagonizará la secuela de Coming to America (1988), todo un clásico de la comedia romántica. El noble príncipe Akeem está a punto de convertirse en rey pero descubre que tiene un hijo en EE. UU., por lo que debe regresar a ese país junto a su ayudante Semmi.

18 de septiembre: The King’s Man

Película de espías y de mucha acción. Sirve de precuela a la serie fílmica Kingsman, la cual a su vez se basa ligeramente en los cómics del mismo nombre.

2 de octubre: Venom 2

Marvel buscará terminar el 2020 con otra superproducción, que será la tercera en el Universo Marvel de Sony. Tom Hardy vuelve a ponerse en la piel de Eddie Brock / Venom, en una historia que también contará con Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott y Naomie Harris.

9 de octubre: The Witches

Comedia de fantasía oscura dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci y Chris Rock. La premisa es que un niño es trasnformado en ratón al entrar por accidente en una conferencia de brujas.

6 de noviembre: Eternals

Marvel se enfocará esta vez en los Eternals, raza inmortal de extraterrestres que protegen a los humanos de los Deviants. Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Salma Hayek, entre otros, protagonizan la cinta.

20 de noviembre: Godzilla vs. Kong

La esperadísima película en la que se enfrentan dos monstruos clásicos del cine finalmente llegará el año que viene. Servirá como secuela a Godzilla: King of the Monsters (2019) y Kong: Skull Island (2017).

18 de diciembre: Dune

Adaptación de la novela homónima de 1965. Historia de ciencia ficción que contará con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Óscar Isaac y Josh Brolin para narrar la primera parte del libro.

23 de diciembre: The Croods 2

Para cerrar el 2020, Dreamworks traerá de nuevo a la alocada familia prehistórica en la secuela de la exitosa cinta de 2013.

