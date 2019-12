Star Wars concluye saga de cuatro décadas y se prepara para nuevo comienzo

La historia de los personajes jedi Rey, Poe Dameron y Finn son los que más curiosidad para los fanáticos de Star Wars. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Episodio 9, dirigido por JJ Abrams (creador de Lost), concluye la tercera trilogía de esta ópera espacial y responderá a varias interrogantes con las que quedó el público después de The Last Jedi (2017), entre estos si el antagonista Kylo Ren se redimirá al igual que lo hizo su abuelo Darth Vader en la trilogía original.

The Rise of Skywalker reúne a algunos de los rostros veteranos de Star Wars con un elenco en su mayoría joven, sirviendo como la perfecta transición hacia una serie de películas que Disney ya planea lanzar en los próximos años en las que contará con historias y personajes totalmente nuevos. Y este fin de ciclo es precisamente esa la razón por la que todos, tanto jóvenes como adultos, deberían ver la película, según manifiestan algunos fanáticos.

“El motivo principal para ver The Rise of Skywalker es el cierre de la saga, la novena película de la historia que empezó con Episodio 1, el desenlace final de esa saga de los Skywalker para saber qué pasa al final con el linaje”, dijo Jair Monsanto, representante Yavin 4, uno de los clubes de fanáticos de Star Wars en Guatemala.

Otro seguidor de la franquicia es Vittorio Sanchinelli, un ávido coleccionista de objetos de Star Wars y también integrante del club Yavin 4. Su primera película fue Episode IV: A New Hope, la cinta que lo comenzó todo a finales de los 70, la cual fue a ver al cine con su papá en Guatemala, y desde entonces quedó enamorado de esta saga.

“Ver ahora la nueva película es importante porque se trata de un punto culminante de una saga que tiene muchos años de unirnos”, reconoció Sanchinelli. “Es una producción que atrae a niños, jóvenes, adultos, fanáticos de todo el mundo, y Star Wars está más fuerte que nunca, siempre es un atractivo saber qué es lo que va a pasar”.

Desde que Disney comprara los derechos de la franquicia en 2012 a George Lucas y anunciara esta última trilogía, adaptada a las nuevas generaciones, muchos seguidores comenzaron a mostrarse escépticos y un tanto contrariados. Algunas de las críticas que ha recibido la última trilogía es que la empresa ha buscado “reciclar” la historia con personajes más jóvenes, sin aportar mayores sorpresas.

Por ejemplo, en la nueva trilogía los rebeldes vuelven a enfrentar a una nueva especie de imperio; hay otro “Luke Skywalker” (ahora en la piel de la joven Rey); y el villano moderno busca emular a Darth Vader, el famoso antagonista que en Episodio VI, antes de morir, se arrepiente y vuelve a pasarse al lado de la “luz”.

“Es un tema de debate porque a varias personas no les gusta esta trilogía, pero es algo generacional. Muchos quieren que la película impacte igual a los 40 años (de edad) que a los ocho, cuando la vieron por primera vez, cuando se es niño con la mente completamente despejada para recibir la película de una forma diferente”, opina Monsanto.

Este fanático confiesa que, al igual que muchos de su generación, su película favorita es The Empire Strikes Back (El imperio contraataca); sin embargo, se considera abierto a disfrutar de todas las producciones que lleven el sello de la saga, y cree que esa debería ser la actitud más sana para todos los admiradores de George Lucas y sus historias.

“No se puede negar que hay muchas cosas (en las nuevas películas) que pudieran haber sido hechas de una mejor forma, pero es lo que hay; el que quiera lo puede disfrutar y el que no, está en su libertad de quedarse con lo que hay. Hay que pensar también en que Disney ha planeado crear nuevos seguidores para que haya Star Wars por mucho tiempo; estas películas son hechas para que los hijos las vivan, es su trilogía”, agregó.

Como anécdota, Monsanto recuerda que cuando se estrenó la segunda trilogía (entre 1999 y 2005) comenzaron a surgir en Guatemala los estrenos de medianoche en los que se reunían los amantes de Star Wars. “Gracias a esas películas nos unimos como fans. Nunca dijimos que eran una porquería; al contrario, las gozamos como lo que fueron”.

Uno de los jóvenes que han disfrutado de las nuevas películas es Andrés García, quien asegura que su cinta favorita es The Last Jedi (2017). “Creo que el arco de Luke (Skywalker) fue muy emotivo y me dio a entender que la esperanza es lo último que se pierde”.

Para este seguidor de la saga, quien se enamoró de Star Wars desde que tenía 7 años, The Rise of Skywalker representa la oportunidad de “cerrar con broche de oro la historia que George Lucas creó hace 42 años”.

La trama

En The Rise of SkyWalker (El ascenso de Skywalker) o Episodio 9, los sobrevivientes de la Resistencia se enfrenta a la Primera Orden una vez más, en la batalla definitiva. Rey, Finn y Poe Dameron tienen a su favor el conocimiento de los veteranos Luke Skywalker y su hermana Leia, pero, ¿será eso suficiente para ganarle a la fuerza oscura?

La película promete, entre tantas sorpresas, una nueva pelea de sables de luz entre Rey y Kylo Ren, ambos con mucha más experiencia y poder bajo sus pies.

“Quiero saber más acerca de Rey, de Poe y de Finn. Cómo Palpatine (Darth Sidious, el malévolo emperador del Imperio Galáctico en las primeras películas) sobrevivió y permaneció incógnito por tanto tiempo. Qué será de Kylo Ren y si es posible ver su redención”, dijo García.

Para Sanchinelli, hay mucho que finalmente se revelará. “Vamos a saber muchas cosas, el origen de Rey: de quién es hija o familia; qué pasará con Kylo Ren, si se hace del lado oscuro o se pasa al lado de la luz; y vamos a saber muchas cosas que queremos ver, como si está Luke acompañándolos en la Fuerza. Hay muchas cosas tanto para fanáticos de mucho tiempo como para nuevos que queremos ver”.

Según sus creadores, la cinta le dirá adiós a los Skywalker y el mensaje será de esperanza para estos tiempos complicados en el mundo. En la presentación oficial el pasado 4 de diciembre en Pasadena, California, el director J.J. Abrams, quien también dirigió The Force Awakens (2017), dijo: “Vivimos en un mundo loco, vivimos tiempos locos, y Star Wars para mí es de esperanza y comunidad”.

Parte de esa comunidad es la “familia” que forman los nuevos personajes: la heroína jedi Rey, el habilidoso aviador Poe Dameron (interpretado por el actor de origen latino Óscar Isaac), el exsoldado Finn (encarnado por un actor afroamericano), entre otros, un elenco que se muestra diverso para ajustarse a los nuevos tiempos.

“Star Wars es sobre el que tiene las de perder y de unir a la gente, de ver a todos los bichos raros representados, los amigos más inesperados, los lugares más inesperados. Y de que la familia que construyes es realmente tu familia… es la posibilidad de la unidad. Y si Star Wars no puede hacer eso, no sé qué podría hacerlo”, agregó Abrams, en declaraciones recogidas por el periódico español ABC.

La nueva película también evocará nostalgia y un encuentro de diversas sensaciones, sobre todo para aquellos que disfrutaron de la trilogía original dirigida por George Lucas, entre 1977 y 1983. En parte, esto se deberá a la participación nuevamente de Mark Hamill como Luke Skywalker, y a Carrie Fisher como Leia. Fisher falleció en 2016, pero para sus escenas se utilizarán filmaciones inéditas de las dos cintas anteriores.

En una entrevista con el medio estadounidense ABC News, el director resaltó la importancia de revisitar la historia original de Star Wars y conectarla con nuevas narrativas. “¿Cómo abrazamos lo que vino antes, lo conocido, para contar una nueva historia e ir a otro lugar? Porque, si lo ves todo a lo largo de nueve películas en lugar de como una trilogía o una película, este capítulo tiene que conectar todos esos que se presentaron antes”, dijo Abrams.

En cuanto al futuro después de los Skywalker, Disney planea para los próximos años varias películas, entre estas una trilogía de mano de los creadores de Game of Thrones (David Benioff y D. B. Weiss) y otra escrita por Rian Johnson, director de The Last Jedi. Además, en septiembre se anunció que Marvel Studios colaborará con Lucasfilm para crear una película de Star Wars.

Por lo pronto, ya está disponible en el servicio de streaming Disney+ la serie The Mandalorian, que no tiene relación directa con los personajes de las películas pero está ambientada en el universo de Star Wars y que amasa críticas muy favorables.

Los fanáticos guatemaltecos de Star Wars se muestran optimistas respecto del futuro de la franquicia e invitan al público a disfrutar del estreno de The Rise of Skywalker. “Por una parte terminará la historia del linaje de los Skywalker, pero será un nuevo comienzo y una oportunidad para Lucasfilms de hacer algo totalmente distinto a lo visto hasta ahora sin tener que recurrir a personajes ya establecidos”, dijo García.

Para Sanchinelli, “Star Wars está más fuerte que nunca porque vienen muchas cosas, nuevas series para streaming, más películas que quedarán en buenas manos… Gracias a esto podemos vivir Star Wars muy fuerte y nuestros hijos también”.

Cómo seguir la saga de manera cronológica

Si quiere sumergirse en el mundo de Star Wars, estas son varias de las películas y series que se han estrenado.

Además de los filmes troncales y las que aquí se enumeran, hay otras cintas, así como series, que complementan las historias con más detalles y tramas igual de fascinantes. A ello, además, hay que sumarle los libros y cómics.

En cifras

Datos sorprendentes sobre la influencia y el éxito de Star Wars en el mundo:

42 años han pasado desde el estreno de la primera película de Star Wars: Episode IV, A New Hope.

34 nominaciones a los Óscar han recibido las películas de Star Wars.

6 Óscar recibió la primera película, Episodio IV, la que más estatuillas doradas ha ganado.

Más de US$9 mil 300 millones han recaudado las películas de Star Wars.

US$65 mil millones es el valor estimado del total de la franquicia de Star Wars, la quinta más rica de todos los tiempos.

17 mil personajes hay, aproximadamente, en las películas y el universo de Star Wars que Disney adquirió en octubre de 2012.

US$4 mil 300 millones en ventas de boletos para las dos primeras trilogías.

4 de mayo se celebra a nivel mundial del Día de Star Wars.

Los personajes de The Rise of Skywalker

Rey (interpretada por Daisy Ridley). Integrante de la Resistencia (movimiento de rebeldes que se oponen a la Primera Orden), originalmente abandonada de niña en un planeta donde se dedicaba a buscar objetos en la basura. Ahora es la última jedi, aprendiz de Luke Skywalker.

Leia Organa (Carrie Fisher). Lideresa de la Resistencia y viuda de Han Solo. Es la madre de Ben Solo (Kylo Ren). Utiliza la Fuerza para el bien. Hija de Annakin Skywalker.

Luke Skywalker (Mark Hamill). Jedi maestro quien se convirtió en uno con la Fuerza. Hermano de Leia.

Kylo Ren (Adam Driver). Nacido como Ben Solo, es el sobrino de Luke y nieto de Darth Vader. Es el líder supremo de la Primera Orden, una dictadura militar formada después del deceso del Imperio Galáctico y conformada por guerreros malévolos.

Poe Dameron (Óscar Isaac). Aviador experto de naves X-wing quien forma parte de la Resistencia.

Finn (John Boyega). Miembro de la Resistencia. En su pasado fue un soldado al servicio de la Primera Orden.

C-3PO (Anthony Daniels). Droide al servicio de Leia. Daniels es otro de los actores veteranos; ha trabajado en todas las películas desde 1977.

Maz Kanata (Lupita Nyong’o). Expirata espacial y aliada de la Resistencia.

Chewbacca (Joonas Soutamo). El famoso primer oficial del Millennium Falcon.

Jannah (Naomi Ackie). Aliada de la Resistencia.

General Hux (Domhnall Gleeson). El segundo al mando de la Primera Orden.

Palpatine / Darth Sidious (Ian McDiarmid). Otro de los actores legendarios vuelve a interpretar al sith más poderoso.

Lando Calrissian (Billy Dee Williams). Veterano de la Alianza Rebelde y viejo amigo de Chewebacca, Leia y Luke. El actor regresa a la franquicia por primera vez desde Return of the Jedi (1983).

Estreno a medianoche

Cada vez que se estrena una película de Star Wars en Guatemala, los seguidores se reúnen previo a la proyección para participar en una serie de actividades organizadas por el club Yavin IV.

Esta vez, el evento será el 18 de diciembre a partir de las 19 horas, en los cines del centro comercial Arkadia, en la zona 10. Al igual que en años anteriores, habrá concursos de disfraces, trivias, entrenamiento con espadas láser para los niños, recreaciones de escenas de las películas y otras sorpresas. Las actividades serán gratuitas y concluirán a las 23 horas.

Luego, a medianoche, las 11 salas de cine de Arkadia acogerán la proyección de la película y se esperan más de mil 500 personas. Aún quedan unos cien boletos disponibles. Estos se adquieren en el lugar.

Contenido relacionado

>Star Wars: ¿qué pasó con el sable de luz de Luke Skywalker?

>Nueva trilogía de “Star Wars” pierde a creadores de “Game of Thrones”

>Así es el interior del avión de Star Wars que aterrizó en Guatemala