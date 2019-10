“Star Wars: el ascenso de Skywalker”, 9 momentos clave del final de la última trilogía

El video está lleno de acción, aventura y algunas pistas de cómo se desarrollaría la película de dos horas y media de duración que se estrenará el 20 de diciembre próximo.

El avance trae a la pantalla a viejos personajes conocidos que ayudan o antagonizan a los héroes de la película, pero también presenta caras nuevas.

Y estos son algunos de los momentos más importantes.

1. Rey y Kylo Ren se alían

La tensión sexual “transuniversal” entre los pesos pesados de la entrega anterior de Star Wars, “El último Jedi”, es cosa del pasado.

En este nuevo tráiler se muestra a Rey (Daisy Ridley) y Kylo (Adam Driver) pasando de un enfrentamiento cara a cara a la unión de fuerzas.

Hay mucha especulación en internet sobre cuál es el sable que sostiene Rey, lo que podría dar algunas pistas sobre la trama de la nueva película y posiblemente aclarar quién está relacionado con quién.

2. ¿El fin de C-3PO?

“¿Qué haces allí, 3PO?”, pregunta Oscar Isaacs, en el papel Poe Dameron, al tan querido androide de pomposo protocolo.

“Echando un último vistazo, señor… a mis amigos”, responde.

Y ¡pum! –todo queda en juego mientras empiezan a volar los tejidos.

3. Protagonismo de Carrie Fisher

Carrie Fisher (que primero interpretó a la princesa Leia en la original “La guerra de las galaxias”, en 1977) murió en diciembre de 2016, tras el lanzamiento de “El despertar de la Fuerza” y antes del estreno de “Los últimos Jedi”.

Aquí estará en su segunda aparición póstuma de la saga en “El ascenso de Skywalker” mediante el uso de imágenes que se filmaron para películas anteriores pero nunca fueron utilizadas.

Carrie también encabeza la lista de créditos en el afiche de la película, como resalta este tuit.

Carrie Fisher is the very first person credited on the poster for Star Wars: The Rise of Skywalker.

I’m not crying, I’ve just got the Millennium Falcon, the Death Star, and a few podracers in my eyes. pic.twitter.com/tGPBVbxtOB

— Brian Acunis 🧙🏻‍♂️🎃✨ (@BrianAcunis) October 22, 2019