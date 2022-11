Latin Grammy 2022: Así fue la noche llena de premios y presentaciones de grandes artistas

Para esta nueva edición de los Latin Grammy, el artista con mayor número de candidaturas fue Bad Bunny , quien compitió por diez gramófonos gracias a su disco “ Un verano sin ti ”, sin embargo, el puertorriqueño no se hizo presente a la gala.

Los nominados de este año estuvieron distribuidos en 53 categorías y fueron seleccionados entre las más de 18 mil candidaturas presentadas, según la institución, que recordó que las composiciones deben haber sido publicadas entre el 1 de junio del año pasado y el 31 de mayo de este 2022.

En esta 23.ª edición de los premios se realizó en el Michelob Ultra Arena en Las Vegas, Nevada.

Los presentadores de la noche fueron Thalia, Anita, Laura Pausini y Luis Fonsi.

Los Latin Grammy entregaron el Premio a la Excelencia Musical a la figura española Rosario Flores, la cantante argentina Amanda Miguel, el cantautor italo-venezolano Yordano y la icono brasileña del rock Rita Lee.

También se condecoró al compositor español Manolo Díaz, al cubano Paquito D’Rivera y al bajista méxico-americano Abraham Laboriel con el Premio del Consejo Directivo.

Persona del año en los Latin Grammy

Uno de los momentos que destacaron fue el homenaje que se le hizo al cantante Marco Antonio Solís, por su trayectoria y reconocimiento en la música latina, en la que los artistas presentaron los éxitos del ex buki.

Entre las presentaciones que animaron la noche estuvo la de Rauw Alejandro, Nicky Jam, Ángela Aguilar, Camilo, Carlos Vives, Christian Nodal quien hizo un dúo con la cantante Cristina Aguilera en español y que sorprendieron por su ritmo, además, Jesse & Joy, Marc Anthony, Rosalia, Chiquis y la Banda los Recoditos, Sebastián Yatra, Karol G, Romeo Santos, Anita, Los Bukis,

Uno de los momentos que más llamo la atención de la noche, fue cuando premiaron al nuevo artista y hubo en empate entre Silvana Estrada y Angela Álvarez, esta última bautizada como “la abuela de los Grammy Latinos” por sus 96 años.

Esta es la lista de ganadores:

Mejor canción urbana

Titi me preguntó – Bad Bunny

Mejor álbum salsa

Pa’ lla voy – Marc Anthony

Mejor Álbum Vocal Pop

Dharma – Sebastián Yatra

Mejor nuevo artista

Fue una sorpresa que dos de las nominadas quedaran empatadas, ellas son:

Angela Álvarez

Silvana Estrada

Mejor álbum de música urbana

Un verano sin ti – Bad Bunny

Mejor álbum tropical contemporáneo

Cumbiana- Carlos Vives

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Aguilera – Christina Aguilera

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

EP #1 Forajido – Christian Nodal

Grabación del año

Tocarte – Jorge Drexler & C. Tangana

Canción del año

Tocarte – Jorge Drexler y C. Tangana

Álbum del año

Motomami – Rosalía

Mejor interpretación reggaetón

Lo siento BB – Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor canción pop

Empate entre Jorge Drexler y Sebastián Yatra.

Mejor Canción Regional Mexicana

Como lo hice yo – Matisse, Carin León/ Edgar Barrera

Mejor álbum de pop/rock

Los años salvajes – Fito Paez

Mejor álbum de música tejana

Bobby Pulido

Mejor arreglo

Fernando Velázquez

Mejor álbum de música clásica

Legado.

Mejor álbum instrumental

Hamilton de Holanda.

Mejor álbum tropical

Gonzalo Rubacaba y Aymee.

Mejor álbum para niños

A la fiesta de la música vamos todos, de Sophia.

Mejor álbum cristiano

Marcos Witt

Mejor álbum de música popular brasileña

Liniker

Mejor álbum de jazz

Mirror mirror

Mejor álbum de música flamenca

Las migas

Mejor álbum de samba

Ludmilla

Mejor álbum folclórico

Ancestros sinfónico

Mejor álbum de rock

El mató a un policía motorizado

Mejor video musical versión corta

This is not America, de Residente

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Motomami, de Rosalía

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

Bala Desejo

Mejor canción en lengua portuguesa

Vento sardo, de Marisa Monte y Jorge Drexler

Productor del año

Julio Reyes

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina

Mejor canción alternativa

Jorge Drexler

Mejor canción pop/rock

Babel, de Fito Páez y Carlos Vives.