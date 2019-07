Laura Bozzo es Doctora Honoris Causa en México por su labor “social”

El acto fue presidido por diversas autoridades del Claustro Académico Universitario que entregó el reconocimiento.

“Emocionada por la medalla Benito Juárez que me otorgaron en el Congreso de la Ciudad de México por la lucha por en defensa de la mujer y contra la trata (…) Gracias México después de sufrir tantas injusticias y una persecución política en Perú no tengo palabras para expresar lo que siento (…) seguiré en mi lucha por los derechos de la mujer”, fueron algunos de los mensajes que escribió la conductora.

El escándalo se desató por fotos que circularon con los diputados Nazario Norberto Sánchez y Eduardo Santillán, de Monera, quienes también recibieron el doctorado, pero el Legislativo local debió salir a aclarar. “Se deslinda por completo de la organización de la ceremonia realizada este día, en la cual instituciones privadas y ajenas a este órgano legislativo otorgaron reconocimientos”, recogieron los medios locales.

Emocionada 😔 no solo por el Doctorado Honoris Causa😀si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO♥️dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores♥️ pic.twitter.com/0OULJijUjA

— Laura Bozzo (@laurabozzo) July 30, 2019